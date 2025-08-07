Faustão é internado em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fausto Silva, de 75 anos, está internado novamente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo hospital, que não forneceu mais detalhes do que o apresentador tem.

Procurada, a assessoria de Faustão disse "estar apurando informações". Segundo o SBTNews, ele trata uma infecção na perna.

Faustão passou por diversas internações nos últimos meses, mas a mais recente se tornou pública. A família tem sido bem discreta sobre a saúde do apresentador. Sua última internação ocorreu em abril e só foi revelada em maio, quando Faustão já havia recebido alta.

Em fevereiro, ele apareceu com o pé enfaixado em uma foto ao lado do cantor Gusttavo Lima e de mais amigos. O apresentador estava numa cadeira de rodas e a foto foi feita semanas após ele ter alta após passar cerca de um mês internado para tratar "uma infecção", sobre a qual a família não deu mais detalhes.

Transplantes



Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. Ele foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, o apresentador também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado em fevereiro de 2024. Na ocasião, a família informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica.

Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o "Faustão na Band".