EM LUTO

Preta é homenageada por Gilberto Gil e ganha música inédita de amigos

Preta Gil completaria 51 anos nesta sexta-feira (8/8). A artista morreu em 20 de julho por complicações de um câncer no intestino

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Repórter
08/08/2025 10:25 - atualizado em 08/08/2025 10:28

Gilberto Gil postou fotos de Preta ao longo da vida
Gilberto Gil postou fotos de Preta ao longo da vida crédito: Reprodução / Instagram

Gilberto Gil prestou uma emocionante homenagem à filha, Preta Gil, que completaria 51 anos nesta sexta-feira (8/8). Em suas redes sociais, o cantor compartilhou um álbum de fotos repleto de momentos da artista. Ela morreu em 20 de julho por complicações de um câncer no intestino.

“Na família Gil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim”, escreveu o músico.

Nos comentários, fãs e famosos se comoveram com a mensagem. “Todo o meu carinho pra vocês”, desejou a apresentadora Fátima Bernardes. “Nossa musa!”, escreveu Astrid Fontenelle.

Além disso, no dia em que Preta Gil completaria 51 anos, Gominho, Duh Marinho e Ju de Paulla, amigos da cantora, lançaram a faixa inédita “Brisa Dendê”. A música foi gravada enquanto a cantora ainda estava em tratamento contra um câncer no intestino e marca uma homenagem especial à artista.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Duh Marinho (@duhmarinho)

“Essa é uma homenagem para o nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa hoje, do jeito que ela gostaria. Essa música que fizemos vai ficar eternizada em forma de saudade. Estar em sintonia com alguém pode ser algo eterno, se você sente o que não se vê. O dia 8 de agosto será sempre a data em que celebraremos o sol das nossas vidas!”, escreveram na publicação conjunta sobre o lançamento.

Fã leva cartaz para funeral de Preta Gil-Maria Clara Anselmo/Tupi
Fãs aguardam para se despedir de Preta Gil-Maria Clara Anselmo/Tupi
Velório conta com imagens para homenagear cantora-Maria Clara Anselmo/Tupi
Francisco Gil se despede da mãe, Preta-Maria Clara Anselmo/Tupi
RepÃ³rteres cobrem velÃ³rio de Preta Gil-Maria Clara Anselmo/Tupi
Fotos de Preta foram espalhadas pelo Theatro Municipal-Maria Clara Anselmo/Tupi
Movimento no velório-Maria Clara Anselmo/Tupi
Movimento no velório-Maria Clara Anselmo/Tupi
Thiaguinho se despede de Preta Gil-Maria Clara Anselmo/Tupi
Fã levanta cartaz em homenagem a Preta Gil-Tiê Leal/Tupi
Fã levanta cartaz em homenagem a Preta Gil-Tiê Leal/Tupi
Fã mostra foto que tirou com Preta Gil-Tiê Leal/Tupi
A legenda ainda destacou a amizade e a energia da cantora. “Essa música é mais uma extensão de tudo de mais lindo e despretensioso que vivemos nesses anos de amizade! Preta vive, e sua luz irradia nossas vidas. Que sua energia nos invada como a luz do sol no verão e nos preencha feito Brisa Dendê”, finalizaram. 

