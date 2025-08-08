Preta é homenageada por Gilberto Gil e ganha música inédita de amigos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Gilberto Gil prestou uma emocionante homenagem à filha, Preta Gil, que completaria 51 anos nesta sexta-feira (8/8). Em suas redes sociais, o cantor compartilhou um álbum de fotos repleto de momentos da artista. Ela morreu em 20 de julho por complicações de um câncer no intestino.

“Na família Gil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim”, escreveu o músico.

Nos comentários, fãs e famosos se comoveram com a mensagem. “Todo o meu carinho pra vocês”, desejou a apresentadora Fátima Bernardes. “Nossa musa!”, escreveu Astrid Fontenelle.

Além disso, no dia em que Preta Gil completaria 51 anos, Gominho, Duh Marinho e Ju de Paulla, amigos da cantora, lançaram a faixa inédita “Brisa Dendê”. A música foi gravada enquanto a cantora ainda estava em tratamento contra um câncer no intestino e marca uma homenagem especial à artista.

“Essa é uma homenagem para o nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa hoje, do jeito que ela gostaria. Essa música que fizemos vai ficar eternizada em forma de saudade. Estar em sintonia com alguém pode ser algo eterno, se você sente o que não se vê. O dia 8 de agosto será sempre a data em que celebraremos o sol das nossas vidas!”, escreveram na publicação conjunta sobre o lançamento.

A legenda ainda destacou a amizade e a energia da cantora. “Essa música é mais uma extensão de tudo de mais lindo e despretensioso que vivemos nesses anos de amizade! Preta vive, e sua luz irradia nossas vidas. Que sua energia nos invada como a luz do sol no verão e nos preencha feito Brisa Dendê”, finalizaram.