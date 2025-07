Gilberto Gil relembra última conversa com Preta Gil

Em meio à dor da perda, Gilberto Gil protagonizou um dos momentos mais emocionantes da missa de 7º dia de Preta Gil, realizada nesta segunda-feira, 28 de julho, na Paróquia Santa Mônica, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Diante de familiares, amigos e uma multidão de fãs que acompanham o luto coletivo, o cantor compartilhou com a imprensa detalhes da última conversa que teve com a filha, falecida no dia 20, após uma intensa luta contra o câncer.

Gilberto Gil fala sobre despedida de Preta Gil

Mesmo ausente fisicamente dos últimos momentos de Preta Gil nos Estados Unidos, onde ela realizava seu tratamento, Gilberto Gil fez questão de rememorar a última troca de palavras que teve com a filha em São Paulo. Com a voz embargada e um olhar distante, ele disse: “Conversamos muito aqui, brincamos… enfim! Fizemos troca das coisas alegres e engraçadas da vida e pronto”, revelou ao Portal LeoDias.

A fala, curta, mas cheia de significados, ecoou como um sussurro de despedida entre pai e filha. A leveza do momento descrito pelo artista contrastava com a dor evidente de quem se despede de um amor eterno.

A energia viva de uma mulher intensa

Em outro trecho de sua declaração, Gilberto Gil falou sobre a maneira vibrante e afetiva com que a filha encarava a vida — uma postura que, segundo ele, sempre carregou nuances de profundidade e uma certa tristeza silenciosa:

“Ela tinha muito gosto por essa coisa de viver, brincar, fazer dos encontros um momento de efusividade. Ela era muito alegre, profunda, mas, ao mesmo tempo sempre teve, desde pequenininha, um certo tom melancólico no olhar e tal, que era como se ela sempre tivesse sabido da dificuldade que é viver”, disse o cantor, emocionando a todos ao redor.

Amor prevalece!

O relato seguiu com um reconhecimento do legado que Preta Gil deixa não só para a família, mas para todo o país. Para o pai, são os fragmentos íntimos que ficam; para o público, uma memória viva de quem espalhou alegria e representatividade:

“Ela recebeu tanto carinho. O legado é o que ela fez, é a lembrança dela. Nosso contínuo sentimento de acolhimento à memória dela. Para mim que sou pai, tem tantos pequenos fragmentos que não estão ao alcance de todo mundo, mas para todo mundo é tudo isso que ela significava. É o que ela deixou, o que ela foi e o que ela continua sendo”, finalizou.

Reações na web

A serenidade de Gilberto Gil durante o ritual religioso repercutiu fortemente nas redes sociais. Admiradores da família expressaram comoção e respeito diante da postura do cantor, mesmo em meio à dor. “A serenidade dele é uma coisa linda de se ver! Que homem evoluído”, escreveu uma seguidora. “Que homem leve! Preta teve um pai iluminado que emana paz!”, comentou outra. Já uma terceira internauta concluiu: “Ele sabia que ela precisava ir, estava sofrendo muito, no fundo ele sabia”.

Entre lágrimas e homenagens, a despedida da cantora se transformou em um símbolo de amor, conexão espiritual e força — elementos que marcam para sempre o legado de Preta Gil e a grandiosidade de seu pai, Gilberto Gil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

The post Gilberto Gil relembra última conversa com Preta Gil appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.