Faustão passa por transplante de fígado e de rim, diz hospital

O transplante de órgãos é um procedimento médico vital que salva milhares de vidas a cada ano. Para muitos, é a única chance de sobreviver.

Um único doador de órgãos pode beneficiar até 8 pessoas, impactando significativamente a vida de indivíduos e famílias. Hoje, o FLIPAR relembra famosos que já receberam algum transplante; confira!

Fausto Silva: O ex-apresentador já precisou passar por um transplante de rim, em fevereiro de 2024, e de coração, em agosto de 2023, depois de sofrer uma insuficiência cardíaca.

Depois de receber o rim, Faustão chegou a ficar 45 dias internado até que sua saúde se estabilizasse e ele pudesse voltar para casa.

Tracy Morgan: O ator e comediante teve que fazer um transplante de rim devido a problemas causados pelo diabetes. O caso aconteceu em 2010. Ele recebeu o rim da sua ex-namorada, Tanish Hall.

Na época da cirurgia, eles já não estavam mais juntos, mas o ator expressou publicamente sua gratidão a ela por esse gesto durante o SAG Awards de 2011.

Selena Gomez: Em 2017, a artista precisou passar por uma cirurgia de transplante de rim. Ela teve complicações por conta do lúpus, uma doença que não tem cura.

Na época, ela publicou uma foto no hospital, ao lado de sua amiga Francia Raisa, que foi quem lhe doou o órgão.

Steve Jobs: O ex-presidente e um dos fundadores da Apple precisou realizar um transplante de fígado em 2009.

O empresário foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2003 e vinha com a saúde bastante debilitada. A cirurgia acabou não sendo suficiente e ele morreu dois anos depois, em 2011.

Sarah Hyland: Conhecida pela série "Modern Family", a atriz precisou lidar com uma doença grave nos rins chamada displasia renal, desde os 9 anos de idade.

Com 21, Hyland enfim conseguiu realizar um transplante e se curar da doença. Ela recebeu um rim do próprio pai.

Stevie Wonder: Outro que também precisou transplantar um rim foi o lendário cantor norte-americano Stevie Wonder, em 2019.

Na época, a mídia americana tratou o caso de Wonder como "um problema de saúde sério", sem dar maiores detalhes.

Lou Reed: Fundador da banda The Velvet Underground, o cantor e compositor norte-americano precisou passar por um transplante de fígado, em maio de 2013.

O procedimento não foi suficiente e ele voltou a ser internado em julho, com um quadro de desidratação severa. O músico acabou morrendo em outubro daquele ano.

Norton Nascimento: O ator precisou passar por um transplante de coração em 2003. A situação do artista era tão séria que ele se tornou um dos seis casos mais urgentes de São Paulo na época, de um total de 60 pessoas na lista de espera.

O coração que Norton recebeu pertencia a um médico, que faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Mesmo com a cirurgia, Norton não conseguiu resistir a um quadro infeccioso pulmonar e veio a falecer em 2007.

Duda Ribeiro: O ator passou por um transplante de fígado em 2011, por conta de um câncer no mesmo órgão.

Durante uma participação no programa "Encontro Com Fátima Bernardes", em 2013, ele contou que já havia feito seis cirurgias e precisou ser internado sete vezes. O ator morreu em 2016, aos 54 anos.

Drica Moraes: Em 2008, a atriz passou por um transplante de medula óssea devido ao diagnóstico de leucemia.

Na ocasião, ela compartilhou em uma entrevista na TV que, embora tivesse seis irmãos, nenhum deles era compatível para a doação. A medula óssea veio de uma pessoa desconhecida.

"Se não fosse essa pessoa acordar um belo dia para se cadastrar no banco de doadores, eu não estaria aqui dando essa entrevista", disse a atriz na época.

Tina Turner: Em sua autobiografia intitulada "Tina Turner: My Love Story", a cantora revelou que precisou fazer um transplante de rim em 2016.