Retorno de Faustão à TV vem à tona: ‘Coisa grande’

Ele voltou? Longe das telinhas desde 2022, quando encerrou seu contrato com a Band, Fausto Silva já estaria planejando um retorno digno de sua trajetória. E, segundo seu filho, João Silva, a volta promete ser grandiosa!

Em entrevista à coluna F5, da Folha de S. Paulo, João entregou que as conversas sobre um novo projeto já estão acontecendo e que o apresentador pretende surpreender. “A gente conversa muito sobre isso. Ele quer voltar a trabalhar e até me disse: ‘Vou voltar com algo completamente diferente do que já fiz na minha vida’. Eu acho que ele vai vir com coisa grande”, revelou.

Após enfrentar desafios de saúde e passar por dois transplantes, um de coração e outro de rim, Faustão está cada vez mais forte e animado para novos desafios. “Ele está mais forte fisicamente e emocionalmente”, garantiu seu filho, João.

No início do ano, o apresentador chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção, mas agora parece pronto para dar a volta por cima.

