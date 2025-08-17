Taís Araújo comenta reviravoltas de ‘Vale Tudo’ e planeja férias
Atriz diz que passará por um longo período de férias após a gravação da novela das 21h, e que vai aproveitar momentos sozinha, com os filhos, o marido e amigos
compartilheSiga no
No ar no remake de “Vale Tudo”, novela das 21 horas da TV Globo, a atriz Taís Araújo vem chamando atenção com a personagem Raquel Acioli. Durante o lançamento da coleção Primavera-Verão da Renner, em São Paulo, a atriz falou sobre os desafios de dar vida à personageml, o poder da moda em cena e também sobre sua vida pessoal, incluindo férias que prometem serem “longas e diversas”.
Na novela, Raquel é uma mulher íntegra, oriunda de Foz do Iguaçu, que luta para sustentar sua vida e a da filha, Maria de Fátima, mas vê sua história virar de cabeça para baixo ao seguir para o Rio de Janeiro. Após uma passagem de tempo, Raquel se torna empresária e dona do restaurante Paladar, com uma transformação visível também no visual.
Leia Mais
No começo da novela, os figurinos da personagem foram alvo de críticas nas redes sociais. Mas Tais faz questão de defendê-los. Para ela, cada detalhe foi fundamental na criação de Raquel.
“Os looks criticados me ajudaram a construir uma mulher verdadeira. Eu reconhecia pessoas da minha família naqueles figurinos. Era uma moda que serviu de espelho para muitos brasileiros. O trabalho do figurino foi gigantesco para a minha construção como atriz”, explicou.
A atriz também destacou como a moda é capaz de transformar a percepção do público sobre uma personagem. “A roupa muda a gente por dentro. Quando você coloca um batom vermelho, uma roupa diferente, muda o pensamento, muda a energia. Para mim, a moda é sobre isso: que imagem você quer passar. E, no caso da Raquel, o figurino ajudou a contar essa história de forma muito autêntica”, apontou.
Sobre os rumos da trama, Taís adiantou que a vida da personagem ainda reserva muitas reviravoltas. “Ela perde tudo, fica cheia de dívidas, mas não se deixa abater. Ao contrário, busca soluções rápidas para se reerguer. É muito emocionante o que vem pela frente, mas não posso dar spoiler”, disse, rindo.
Nos próximos capítulos, Raquel vai ser vítima do jogo sujo de Odete Roitman, que vai falir o restaurante da mocinha. A vilã vai dar esse passo para separar a personagem de Tais e Ivan, achando que ele perderá o interesse pela cozinheira ao vê-la, novamente, pobre. E, dessa forma, poderá reconstruir o casamento com Heleninha.
Depois de meses intensos com a novela, Taís já se prepara para um período de descanso. “Minhas férias serão longas e de muitos jeitos: com criança, sem criança, com amigos, com o marido, sozinha… quero viver todas as fases”, disse, animada.
Entre compromissos profissionais e pessoais, a atriz reforça seu amor pelo Brasil e a vontade de aproveitar o verão. “Sou muito carioca e muito brasileira. Amo morar aqui. Esse país, apesar de todas as dificuldades, é o melhor lugar do mundo para se viver.”
O que vai acontecer com Raquel em ‘Vale Tudo’?
-
Raquel sofre um golpe de Odete e perde sua parte na sociedade do restaurante Paladar. Sem saber, Celina vende sua parte para Odete, o que resulta em dívidas e falência para Raquel;
-
Após a falência, Raquel é vista vendendo sanduíches na praia, retomando a atividade que fazia no início da trama;
-
Raquel descobre que Odete foi responsável pela venda de sua parte no restaurante e confronta a vilã, resultando em uma briga entre as duas;
-
Determinada a reverter a situação, Raquel começa a planejar uma vingança contra Odete, visando recuperar o que perdeu e restaurar sua honra;
-
Raquel se aproxima de Marco Aurélio, ex-marido de Heleninha e braço direito de Odete, buscando apoio para enfrentar a vilã;
-
Maria de Fátima, filha de Raquel, retorna à sua vida após falir, e Raquel, apesar das mágoas, considera ajudá-la novamente;
-
Com o tempo, Raquel consegue reerguer sua vida financeira e volta a ser dona de uma rede de restaurantes, recuperando sua posição social.
Uma atriz além da moda
Embora seja referência de estilo, Taís fez questão de frisar que não se deixa limitar pela imagem de fashionista. “Às vezes as pessoas olham para mim e pensam que minha vida é só cabelão, super look. Mas, como atriz, se eu ficar nesse caminho, vou me tornar limitada. Quero poder usar desde os figurinos mais criticados até os mais glamourosos, porque isso amplia meu trabalho artístico. Meu papel vai muito além da moda”, defendeu.
Ela contou ainda que, ao fim de cada novela, não costuma levar nada do guarda-roupa das personagens. “Depois de ‘Da Cor do Pecado’, demorei quase 20 anos para voltar a usar flor. Eu usava tanto como a Preta, que enjoei. Então, quando acaba, eu quero distância daquele figurino”, revelou.
Fora da ficção, Taís valoriza roupas versáteis e com identidade brasileira. “Eu adoro crochê, peças que você pode usar na praia e já sair para almoçar, ir a um samba ou até jantar. Isso tem muito a ver com a nossa realidade, com o verão no Brasil”, comentou.
Ela também destacou a importância da sustentabilidade no consumo de moda. “Não dá para viver só de tendências. Precisamos reaproveitar o que já temos, misturar com peças novas. Eu passo muita coisa minha adiante, porque outras pessoas podem usar e isso é uma forma de regeneração. A sustentabilidade tem que estar presente em todos os momentos, não só na moda, mas na vida”, declarou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia