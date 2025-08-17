Taís Araújo comenta reviravoltas de ‘Vale Tudo’ e planeja férias

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No ar no remake de “Vale Tudo”, novela das 21 horas da TV Globo, a atriz Taís Araújo vem chamando atenção com a personagem Raquel Acioli. Durante o lançamento da coleção Primavera-Verão da Renner, em São Paulo, a atriz falou sobre os desafios de dar vida à personageml, o poder da moda em cena e também sobre sua vida pessoal, incluindo férias que prometem serem “longas e diversas”.

Na novela, Raquel é uma mulher íntegra, oriunda de Foz do Iguaçu, que luta para sustentar sua vida e a da filha, Maria de Fátima, mas vê sua história virar de cabeça para baixo ao seguir para o Rio de Janeiro. Após uma passagem de tempo, Raquel se torna empresária e dona do restaurante Paladar, com uma transformação visível também no visual.

No começo da novela, os figurinos da personagem foram alvo de críticas nas redes sociais. Mas Tais faz questão de defendê-los. Para ela, cada detalhe foi fundamental na criação de Raquel.

“Os looks criticados me ajudaram a construir uma mulher verdadeira. Eu reconhecia pessoas da minha família naqueles figurinos. Era uma moda que serviu de espelho para muitos brasileiros. O trabalho do figurino foi gigantesco para a minha construção como atriz”, explicou.

A atriz também destacou como a moda é capaz de transformar a percepção do público sobre uma personagem. “A roupa muda a gente por dentro. Quando você coloca um batom vermelho, uma roupa diferente, muda o pensamento, muda a energia. Para mim, a moda é sobre isso: que imagem você quer passar. E, no caso da Raquel, o figurino ajudou a contar essa história de forma muito autêntica”, apontou.

Sobre os rumos da trama, Taís adiantou que a vida da personagem ainda reserva muitas reviravoltas. “Ela perde tudo, fica cheia de dívidas, mas não se deixa abater. Ao contrário, busca soluções rápidas para se reerguer. É muito emocionante o que vem pela frente, mas não posso dar spoiler”, disse, rindo.

Nos próximos capítulos, Raquel vai ser vítima do jogo sujo de Odete Roitman, que vai falir o restaurante da mocinha. A vilã vai dar esse passo para separar a personagem de Tais e Ivan, achando que ele perderá o interesse pela cozinheira ao vê-la, novamente, pobre. E, dessa forma, poderá reconstruir o casamento com Heleninha.

Depois de meses intensos com a novela, Taís já se prepara para um período de descanso. “Minhas férias serão longas e de muitos jeitos: com criança, sem criança, com amigos, com o marido, sozinha… quero viver todas as fases”, disse, animada.

Entre compromissos profissionais e pessoais, a atriz reforça seu amor pelo Brasil e a vontade de aproveitar o verão. “Sou muito carioca e muito brasileira. Amo morar aqui. Esse país, apesar de todas as dificuldades, é o melhor lugar do mundo para se viver.”

Na novela "Vale Tudo", a casa moderna de Solange, personagem de Alice Wegmann, tem toques vintage e chama atenção do público. Na trama, ela é diretora de criação de uma agência de marketing e valoriza a decoração. Um item que caiu no gosto de muitos é o filtro de água na cozinha. Reprodução TV Globo Criado pela designer Alessandra Casagrande e pelo arquiteto Gelcy Torquato, de Santa Catarina, o Filtro Biológique é uma versão inovadora do filtro de barro, mantendo o processo de filtragem e valorizando uma técnica simples e antiga que garante a qualidade da água. Um resgate da tradição. Só que, como a produção é artesanal, o filtro sai bem mais caro do que modelos simples encontrados nas lojas que têm produtos de larga escala. Produzido em várias cores, o filtro da novela sai por R$ 1.750 (4,5 litros) e R$ 2.320 (de 9 litros). Mas existem muitos outros tipos de filtro, em formatos e materiais variados, com opções para todos os bolsos. O filtro de barro ajuda na eliminação das impurezas e ainda mantém a água numa temperatura agradável, principalmente em época de calor forte. Reprodução X Twitter Choquei A água é essencial para a saúde humana, no entanto, quando ela não é potável, pode estar contaminada com impurezas, como areia, barro, ferrugem, cloro e bactérias. Daí a importância da filtragem. Hans por Pixabay Segundo especialistas, os filtros são a maneira mais segura e eficaz de tornar a água potável. No Brasil, o filtro de barro ainda é uma das formas mais populares de filtrar a água em cidades do interior. Eles existem no Brasil desde 1910, quando começaram a ser produzidos por famílias de imigrantes italianos e portugueses. Academia de letras de CM - Wikimédia Commons A eficácia dos filtros de barro se deve à presença de uma câmara de filtragem cerâmica, capaz de reter em torno de 95% do cloro, pesticidas, e metais como ferro, alumínio e chumbo. Arison Jardim - Secom Além disso, o filtro de argila é o único com a classificação P-I do Inmetro para filtros de água, sendo capaz de capturar partículas com dimensões entre 0,5 e 1 mícron, enquanto os demais filtros somente conseguem reter partículas acima de 15 mícrons. Youtube Canal TV Claret O filtro de barro no Brasil é tão popular que no início de 2023 o objeto foi usado como fantasia por um dos participantes do reality show “The Masked Singer Brasil”. reprodução tv globo Além de filtrar a água, muitos fazem questão de manter a temperatura agradável. E nisso o barro ajuda muito. Uma dica vinda da Índia é manter água fresca no chamado Matka, um pote de barro usado para preservar a temperatura baixa. Divulgação Shopee O matka lembra a moringa de barro, recipiente feito de argila ou cerâmica, destinado ao armazenamento e resfriamento de água, muito utilizado em áreas rurais do Brasil. Alguns indianos - e também brasileiros - usam um pano umedecido sobre o pote de barro para ajudar a manter a temperatura baixa. Flickr Claudio Zeiger A moringa de barro utiliza o princípio da evaporação para resfriar a água armazenada em seu interior. A água penetra nas paredes porosas da moringa, e, à medida que evapora, ocorre uma redução na temperatura da água contida no recipiente. facebook Fábrica de barro Veja, ainda, outras dicas para ter água de qualidade em casa. Olha só! rawpixel.com freepik Galão de água mineral: Costuma ser muito utilizado em ambientes domésticos e escritórios. Costuma ser vendido com capacidade de 10 ou 20 litros. Flickr Igor Andrade Torneira com filtro: Outra opção é a torneira com filtro acoplado. A principal vantagem é a conveniência de ter água filtrada diretamente na torneira, eliminando a necessidade de comprar água engarrafada ou instalar sistemas de filtragem separados. Flickr Metais Pérola Os filtros dessas torneiras geralmente precisam ser substituídos regularmente para garantir a eficácia contínua na remoção de impurezas. A frequência da substituição pode variar com base na qualidade da água local e nas especificações do fabricante. Reprodução Purificador de água: Um dos equipamentos mais populares dos últimos anos, os purificadores podem utilizar diferentes métodos de filtragem para melhorar a qualidade da água potável. Reprodução Os purificadores podem ser encontrados em uma variedade de modelos, com diferentes recursos. Alguns contam até com refrigeração e conseguem manter a água gelada o tempo todo. Reprodução Ao escolher um purificador de água, é importante considerar, entre outras coisas, o tipo de filtro, a capacidade, o consumo e, é claro, o preço, que costuma variar bastante. Reprodução No Brasil, a Ã¡gua potÃ¡vel Ã© fornecida por sistemas pÃºblicos de abastecimento de Ã¡gua, que sÃ£o regulamentados pelo MinistÃ©rio da SaÃºde. Governo Estadual O consumo de água potável ajuda a 'quebrar' os alimentos no estômago e a absorver os nutrientes no intestino delgado. Kawita Chitprathak por Pixabay Preservar a disponibilidade e a qualidade da água potável é uma responsabilidade compartilhada que exige práticas sustentáveis, gestão eficiente dos recursos hídricos e conscientização sobre a importância desse recurso vital para as presentes e futuras gerações. Imagem de Jonas KIM por Pixabay Voltar Próximo

O que vai acontecer com Raquel em ‘Vale Tudo’?

Raquel sofre um golpe de Odete e perde sua parte na sociedade do restaurante Paladar. Sem saber, Celina vende sua parte para Odete, o que resulta em dívidas e falência para Raquel;

Após a falência, Raquel é vista vendendo sanduíches na praia, retomando a atividade que fazia no início da trama;

Raquel descobre que Odete foi responsável pela venda de sua parte no restaurante e confronta a vilã, resultando em uma briga entre as duas;

Determinada a reverter a situação, Raquel começa a planejar uma vingança contra Odete, visando recuperar o que perdeu e restaurar sua honra;

Raquel se aproxima de Marco Aurélio, ex-marido de Heleninha e braço direito de Odete, buscando apoio para enfrentar a vilã;

Maria de Fátima, filha de Raquel, retorna à sua vida após falir, e Raquel, apesar das mágoas, considera ajudá-la novamente;

Com o tempo, Raquel consegue reerguer sua vida financeira e volta a ser dona de uma rede de restaurantes, recuperando sua posição social.

Uma atriz além da moda

Embora seja referência de estilo, Taís fez questão de frisar que não se deixa limitar pela imagem de fashionista. “Às vezes as pessoas olham para mim e pensam que minha vida é só cabelão, super look. Mas, como atriz, se eu ficar nesse caminho, vou me tornar limitada. Quero poder usar desde os figurinos mais criticados até os mais glamourosos, porque isso amplia meu trabalho artístico. Meu papel vai muito além da moda”, defendeu.

Ela contou ainda que, ao fim de cada novela, não costuma levar nada do guarda-roupa das personagens. “Depois de ‘Da Cor do Pecado’, demorei quase 20 anos para voltar a usar flor. Eu usava tanto como a Preta, que enjoei. Então, quando acaba, eu quero distância daquele figurino”, revelou.

Fora da ficção, Taís valoriza roupas versáteis e com identidade brasileira. “Eu adoro crochê, peças que você pode usar na praia e já sair para almoçar, ir a um samba ou até jantar. Isso tem muito a ver com a nossa realidade, com o verão no Brasil”, comentou.

Ela também destacou a importância da sustentabilidade no consumo de moda. “Não dá para viver só de tendências. Precisamos reaproveitar o que já temos, misturar com peças novas. Eu passo muita coisa minha adiante, porque outras pessoas podem usar e isso é uma forma de regeneração. A sustentabilidade tem que estar presente em todos os momentos, não só na moda, mas na vida”, declarou.

