Taís Araujo viverá Elza Soares em cinebiografia da cantora

Taís Araujo foi confirmada como protagonista da cinebiografia de Elza Soares, uma das maiores vozes da música brasileira. O longa será produzido pela O2 Filmes, produtora de Fernando Meirelles, e as gravações devem começar no segundo semestre de 2026. As informações são da revista americana Variety.



O roteiro está a cargo de Patrícia Andrade, conhecida por "Dois filhos de Francisco", e Viviane Pistache. O projeto marca o retorno de Taís ao papel da cantora - ela já havia interpretado Elza no filme "Garrincha - Estrela solitária", lançado em 2003, no qual a trama abordava o relacionamento turbulento entre o jogador e a artista.



A escolha da atriz para viver a cantora no cinema tem uma bênção especial: da própria artista. Em 2020, dois anos antes de sua morte, Elza publicou um texto nas redes sociais endereçado à Taís, celebrando a parceria e se emocionando com a semelhança entre elas. "Que honra minha por te assistir vivendo a minha história e fazendo parte da sua", escreveu. "Às vezes eu me pego te olhando, sem saber se sou eu ou você."

A relação entre Elza e Taís sempre foi marcada por afeto e admiração mútua. "Se não temos o mesmo sangue, somos feitas da mesma energia", declarou Elza no mesmo post, evidenciando o quanto se sentia representada pela atriz.



Procurada pela Folha de S.Paulo, a assessoria de Taís Araujo não respondeu até a última atualização desta publicação.



A cinebiografia ainda não tem título divulgado, mas é um dos projetos mais aguardados da O2 Filmes. A expectativa é que a produção percorra não apenas a trajetória artística da cantora, mas também seus enfrentamentos sociais e pessoais, como o racismo, a pobreza e a violência de gênero, temas que atravessaram sua vida e sua obra.



Elza morreu em janeiro de 2022, aos 91 anos, deixando um legado inquestionável para a cultura brasileira.