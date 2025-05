Teatro Raul Belém Machado oferece programação gratuita até sábado (31/5)

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Um dos três teatros administrados pela Fundação Municipal de Cultura (FMC), o Raul Belém Machado é o único fora da Região Central de Belo Horizonte. Inaugurado em 2013 no Bairro Alípio de Melo, o espaço recebe a partir desta terça-feira (27/5) a quarta edição do Circuito Cultural Pampulha, com espetáculos gratuitos de artes cênicas e música.

“O teatro fica dentro do Espaço Cênico Yoshifumi Yagi (imigrante japonês que viveu no bairro até a morte, em 2009), que serve muito para o propósito de descentralização (da produção cultural) e uma ocupação mais democrática. Não é teatro convencional, pode ser de arena e até mesmo palco italiano”, comenta a atriz Magdalena Rodrigues, que pelo segundo ano consecutivo assina a curadoria do Circuito. O evento é patrocinado pela MGS – Minas Gerais Administração e Serviços.

A peça “Maio, antes que você me esqueça”, texto e direção de Jair Raso em projeto criado especialmente para os atores Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, abre a programação, às 20h. O tema é o Alzheimer. O dramaturgo e diretor Jair Raso também é neurocirurgião.

Muitos anos atrás, a dupla de atores e produtores sofreu dois baques na mesma época. Amaral perdeu o pai; a mãe de Canguçu foi diagnosticada com Alzheimer. Os dois pediram a Raso um trabalho sobre tais questões.

O texto foi entregue, mas a dupla o deixou engavetado. Durante a parada forçada por conta da COVID, resolveram montá-lo. A estreia ocorreu em dezembro de 2020.

Na trama, a contragosto, Mauro (Canguçu) tem de hospedar o pai, Hélio (Amaral), que sofre da doença degenerativa.

Após a sessão desta terça-feira, Raso conversa com o público, que vai se deparar com um viés diferente da dupla de atores, muito populares à frente da comédia “Acredite, um espírito baixou em mim”, que ganhará em breve nova versão no cinema, rodada em Minas Gerais.

“O Jair abre a cabeça dos outros das duas formas, como cirurgião e dramaturgo”, comenta Magdalena Rodrigues. “Ele aborda o Alzheimer, tema muito presente na vida de qualquer família, de forma inteligente e também divertida, pois a vida é tragicômica.”

Monólogo

Outro espetáculo adulto que será apresentado é “Amanda”, monólogo de Jô Bilac interpretado por Rita Clemente. A pegada é também agridoce. A personagem-título é surda.

Prestes a também perder paladar, olfato, tato e visão, Amanda encontra na memória a razão para continuar vivendo. A montagem fica em cartaz na quarta-feira (28/5), às 20h.

A programação segue com o infantil “Caixa de brincar”, que resgata brincadeiras por meio de canções, e o espetáculo de dança “Câmara escura”, no qual o duo Dalton Correia e Joana Prado utiliza efeitos visuais para levar ao espectador um jogo de luz e sombra.

Atriz Rita Clemente como Amanda, mulher prestes a perder os cinco sentidos Priscila Natany/divulgação

No fim de semana, o Circuito vai se dedicar à música. Na sexta (30/5) à tarde, tem “Circo Marimbondo”. Comandado pela cantora Bianca Luar, o show mistura canções, folclore e brincadeiras. O cantor Tavinho Leoni mostra, à noite, o repertório do álbum “Surreal”.

No sábado (31/5), o encerramento vai se dar com a dobradinha de Marcus Carvalho, com o show “Poética da negrura”, e a banda Candonguêro, de Ouro Preto, cujo repertório tem samba, frevo e música brasileira.

PROGRAMAÇÃO

>> Terça (27/5)

20h: Peça “Maio, antes que você me esqueça”, seguida de bate-papo com Jair Raso

>> Quarta (28/5)

9h: Espetáculo infantil “Caixa de brincar”

20h: Peça “Amanda”

>> Quinta (29/5)

20h: “Câmara escura”, espetáculo de dança

>> Sexta (30/5)

14h30: Show “Circo Marimbondo”, com Bianca Luar

20h: Show de Tavinho Leoni

>> Sábado (31/5)

19h: Show de Marcus Carvalho

20h: Show de Candonguêro

CIRCUITO CULTURAL PAMPULHA

Desta terça (27/5) a sábado (31/5), no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla ou na bilheteria, duas horas antes de cada sessão.