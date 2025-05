Pianistas de 16 anos são a atração de hoje do Festival de Maio, na capital

Nesta terça-feira (27/5), no Festival de Maio, realizado no Centro Cultural Unimed-BH Minas, o piano não será apenas um instrumento, mas uma ponte entre a juventude e a universalidade da música.

Enquanto muitos adolescentes ainda estão descobrindo o mundo aos 16 anos, Gabriel de Faria Beck, Patrícia Naomi Yamazaki e Lucas Esteves Lima – todos com 16 – já encontraram seu caminho por meio das obras de Chopin, Schumann, Mozart e Liszt, entre outros compositores.

Os três jovens pianistas venceram o Concurso Luiz Henrique Senise na categoria 13 a 16 anos, realizado em Teresópolis (RJ), no ano passado, e hoje apresentam o penúltimo concerto da temporada 2025 do Festival de Maio, em BH.

O recital é homenagem a Luiz Senise, reconhecidamente um dos maiores professores brasileiros de piano. O festival termina em 17 de junho, com apresentação do Duo Assad.

O paulistano Gabriel de Faria Beck iniciou seus estudos na Escola de Música do Estado de São Paulo e coleciona prêmios em importantes concursos ao redor do mundo, além de ter se apresentado em renomadas salas como o Carnegie Hall, em Nova York, e o Palau de La Música Catalana, em Barcelona.

Patrícia Naomi Prestes Yamazaki, de Rondônia, trilha sua trajetória desde os 2 anos, passando pelo violino e pelo violoncelo. Hoje, ela se dedica ao piano, destacando-se em concursos no Brasil, Europa e Estados Unidos.

Autodidata

Já Lucas Esteves Lima descobriu a paixão pelo piano de maneira autodidata durante a pandemia e rapidamente se destacou em competições, com premiações na Áustria, Itália e Polônia.

O concerto reúne repertório diversificado e desafiador, transitando por compositores clássicos e contemporâneos.

“É uma forma de manter a tradição, mas com a nossa personalidade”, diz Patrícia. “E, principalmente, colocar em evidência obras tradicionais que muitos não conhecem”, complementa Gabriel.

Lucas Esteves Lima abre o recital com dois estudos de Frédéric Chopin – “Op.10 nº 1 em dó maior” e “Op.10 nº 12 em dó menor” –, seguidos pela delicada e dançante “Papillons (Borboletas), op.2”, de Robert Schumann.

O jovem pianista encerra sua participação com a “Rapsódia húngara nº 6, em ré bemol maior”, de Franz Liszt, e a instigante “Serenata diabólica”, de Barrozo Netto.

“É um programa que venho trabalhando há algum tempo, com compositores que gosto e obras às quais me dedico com afinco”, explica.

Patrícia Yamazaki assume o piano para interpretar a “Sonata nº 14 K457, em dó menor”, de Mozart, “Sonatina”, do brasileiro Edino Krieger, e, para fechar, a expressiva “Balada nº 1 op.23, em sol menor”, de Chopin.

Gabriel de Faria Beck encerra a noite com a estreia mundial da “Toccata op.44”, do compositor Achille Picchi, morto no ano passado e com quem o jovem pianista manteve profunda amizade.

Em seguida, mergulha nos “Scherzos nº 1 op.20, em si menor” e “Nº 3 op.39, em dó sustenido menor”, e no lirismo do “Noturno op.32 nº 1, em si maior”, todos obras-primas de Chopin.

FESTIVAL DE MAIO 2025

Concerto de Gabriel de Faria Beck, Patrícia Naomi Yamazaki e Lucas Esteves Lima. Nesta terça (27/5), às 20h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na bilheteria ou na plataforma Sympla. Informações: (31) 3516-1360.