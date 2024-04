No coração do bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, um polo cultural foi erguido e entregue em 2016. O Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado é mais do que um simples teatro; é um tributo à dedicação, à paixão e ao compromisso com o enriquecimento cultural de BH.

O espaço é resultado de um esforço da comunidade local nas deliberações do Orçamento Participativo 2007/2008. O projeto, alimentado pelo desejo de criar um lugar dedicado às artes, ganhou vida a partir da colaboração entre os residentes e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), através da Fundação Municipal de Cultura. “Por meio dessa ferramenta de participação social, a população votava o que desejavam para a região. Ele foi o primeiro teatro municipal construído fora do perímetro da Avenida do Contorno”, relembra a Diretora de Promoção das Artes da Fundação Municipal de Cultura, Paula Senna.



A estrutura conta com um espaço externo e outro interno para receberem apresentações artísticas. A esplanada ao ar livre de 1.500 metros quadrados é ideal para apresentações teatrais, musicais, de dança e circo. Já a sala interna, batizada de Teatro Raul Belém Machado, foi concebida como uma arena com capacidade para 160 pessoas. As cadeiras da sala não são fixas, o que permite mudanças no formato da plateia. Dos assentos, cinco são destinados a PCDs (pessoas com deficiência).



As programações, oferecem um mosaico de expressões artísticas, que vão desde espetáculos gratuitos até produções de renome internacional. A bilheteria do teatro abre as portas duas horas antes do início dos eventos, mas os ingressos também podem ser adquiridos online.

“Para abril a agenda é especial, em comemoração aos oito anos do teatro. Teremos o Quinta no Raul, que acontece mensalmente e trás música gratuita de artistas locais; a velha guarda Baluartes do Samba e o Sem Samba Não Dah, e o Três Fadas Moribundas, para as crianças.” Durante o ano também acontecem os projetos Amigo da Cultura, com oficinas voltadas para idosos e o Arraial. “O teatro é muito querido e apropriado pela comunidade local, tudo tem a participação das pessoas que vivem no entorno”, comenta Paula. No ano passado, as 530 atividades realizadas receberam um público de 33.217 pessoas.



Além do entretenimento, o espaço cênico, localizado na Rua Leonil Prata, é um dos únicos teatros fora da zona Sul da cidade, e ecoa em seu nome a história e o legado de dois indivíduos. Yoshifumi Yagi, imigrante japonês e antigo morador do bairro, liderou inúmeras iniciativas em prol da melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento cultural da região.



O nome de Raul Belém Machado, também é uma homenagem ao renomado cenógrafo e professor, cujo trabalho moldou as artes cênicas em Minas Gerais. Os familiares dos dois homenageados acompanharam a inauguração do espaço que, ainda hoje, perpetua suas memórias.

Serviço

• Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 22h.

• Endereço: Rua Leonil Prata snº - Alípio de Melo, Regional Pampulha.

• Contatos: (31) 3277-6437.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira