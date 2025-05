Netflix vai lançar 10 produções brasileiras; Copa de 70 terá gols recriados

A Netflix Brasil anunciou, em evento nesta segunda-feira (26/5), dez novas produções nacionais que vão estrear na plataforma. Entre elas estão o derivado de "Sintonia", documentários sobre futebol e dramatização do caso Elize Matsunaga.

O Brasil é o segundo país com mais assinantes da Netflix, com cerca de 25 milhões de pessoas, segundo documento obtido pela coluna Outro Canal. A plataforma foca em aproveitar histórias de sucesso entre os brasileiro. Entre os dez novos projetos, sete são baseados em fatos ou pessoas reais.

A história de Nando, um dos protagonistas do sucesso "Sintonia", terá continuação em um filme derivado da série. A direção é de Johnny Araújo, responsável pela série, e a produção de Gullane, de "Senna".

A série documental "Brasil 70 - A saga do tri", da O2, produtora de "Cidade de Deus", narra as principais partidas de futebol da época, assim como as trajetórias de jogadores como Pelé, Jairzinho e Carlos Alberto. A produção promete usar efeitos especiais inovadores para reconstruir jogadas e momentos que não foram capturados em detalhes na década de 1970, oferecendo ângulos inéditos.

Ainda sobre futebol, os craques Ronaldinho e Neymar ganharão documentários. Com um tom bem-humorado e entrevistas exclusivas, o projeto sobre Ronaldinho abordará sua carreira; já o de Neymar foca na volta do jogador ao Santos, time no qual foi revelado.

Também será produzida "Emergência radioativa", minissérie baseada no caso Césio 137 em Goiânia, o maior acidente da história a ocorrer fora de uma planta de energia nuclear. O projeto acompanha a corrida contra o tempo, em 1987, para salvar a vida dos envolvidos.

Outra dramatização será sobre o caso Elize Matsunaga, mulher que matou e desmembrou seu marido, herdeiro da empresa Yoki. O drama, "Uma garota de classe", é a segunda produção da Netflix sobre o crime.

Seguindo na esteira do sucesso do reality show "Ilhados com a sogra", a Netflix anunciou "Meu namorado coreano". A produção acompanha cinco mulheres brasileiras, que desembarcam em Seul para descobrir se seus relacionamentos com coreanos irão suportar a distância e diferenças culturais.

Com José Henrique Fonseca, diretor de "Bom dia, Verônica", "Fúria" irá narrar a história de um lutador de MMA com amnésia. Ele precisa redescobrir sua identidade e escapar da complexa teia de crimes na qual se vê envolvido.

A Netflix anunciou seu primeiro documentário de vida selvagem na América Latina, "Marcha das onças", gravado no Pantanal, assim como seu primeiro filme de terror, "Fazenda colonial", que acompanha a viagem de amigos ao interior.

Entre os projetos da Netflix Brasil que já finalizaram a produção estão o thriller de crime "Os donos do jogo", previsto para novembro deste ano, e a terceira temporada de "Ilhados com a sogra".