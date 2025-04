'Adolescência' entra no top 10 de séries mais vistas da Netflix; veja lista

FOLHAPRESS - A série "Adolescência" superou a terceira temporada de "Stranger Things" e agora é top 9 entre as mais vistas de todos os tempos da Netflix.

Segundo o Deadline, a temporada teve mais de 96,7 milhões de visualizações desde a sua estreia, em 13 de março. Com isso, entrou na nona colocação entre projetos em língua inglesa mais acessadas. Com isso, a segunda temporada de "Bridgerton" deixou as dez primeiras posições.

Caso continue nessa toada, a tendência é que "Adolescência" atinja as cinco primeiras posições em breve.

A minissérie, que explora as influências tóxicas e misóginas às quais os jovens são expostos na internet, será transmitida gratuitamente nas escolas de ensino médio do Reino Unido, anunciou o governo britânico nesta segunda-feira (31/3). A história gira em torno de um garoto de 13 anos, Jamie, que é preso e acusado de esfaquear uma estudante até a morte.

"Esta é uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de estudantes a assistir ao programa", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que assistiu à minissérie com seus filhos adolescentes.

Séries mais assistidas da Netflix

1. Wandinha (primeira temporada)

2. Stranger things (quarta temporada)

3. Dahmer: Um Canibal Americano (primeira temporada)

4. Bridgerton (primeira temporada)

5. O gambito da rainha (minissérie)

6. Bridgerton (terceira temporada)

7. O agente noturno (primeira temporada)

8. A Grande Ilusão (minissérie)

9. Adolescência (minissérie)

10. Stranger things (terceira temporada)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia