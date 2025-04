Famosos de Hollywood lamentam morte de Val Kilmer

Diversas personalidades de Hollywood lamentaram a morte do ator Val Kilmer, que morreu ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 65 anos, em decorrência de um quadro de pneumonia.

Josh Brolin se despediu de Val em postagem no Instagram. "Até mais, amigo. Vou sentir sua falta. Você era um ser humano inteligente, desafiador, corajoso e criativo. Espero te ver no céu quando, eventualmente, eu chegar aí."

Francis Ford Coppola, que dirigiu Kilmer em "Virgínia" (2011), destacou o talento notável do ator. "Ele foi uma pessoa maravilhosa para trabalhar junto, além de ter sido um prazer conhecê-lo. Sempre lembrarei dele."

Michael Mann, que trabalhou com Val em "Fogo contra Fogo" (1995), afirmou que sua morte é "uma notícia profundamente triste". "Quando trabalhamos juntos, fiquei encantado com seu alcance, sua brilhante variabilidade dentro da poderosa corrente do caráter possessivo e expressivo."

Josh Gad afirmou que Val "realmente foi um ícone". "Descanse em paz. Obrigado por definir tantos filmes da minha infância."

Perfil de "Top Gun", franquia da qual o ator fez parte, também o homenageou. "Lembrando de Val Kilmer, cuja marca cinematográfica indelével atravessou gêneros e gerações. Descanse em paz."

O escritor norte-americano Don Winslow também lamentou a morte do artista. "Descanse em paz, Val Kilmer. Um ator brilhante e um homem bom."

MORRE VAL KILMER

Mercedes Kilmer, filha do ator, confirmou que a causa da morte foi uma pneumonia, de acordo o jornal New York Times. Em 2014, Kilmer chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta e, após tratamento, conseguiu se recuperar.

Val Kilmer nasceu em Los Angeles em 31 de dezembro de 1959. Ele teve uma infância marcada pela morte do irmão afogado em 1977 e pela separação dos pais quando tinha apenas nove anos.

Fez sua estreia no cinema com a paródia "Top Secret!" (1984). Seu papel principal abriu portas para ele em Hollywood e o fez seguir para estrelar, ao lado de Tom Cruise, "Top Gun" (1986) como Tom "Iceman" Kazansky.

Um dos personagens mais desafiadores foi Jim Morrison em "The Doors" (1991). Para conseguir o papel, ele gravou um vídeo de oito minutos mostrando ao diretor Oliver Stone suas habilidades musicais e semelhança com Morrison. A própria voz de Val Kilmer cantando foi usada no filme, além de ele ter quebrado o braço durante as filmagens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Viveu sob a máscara do homem-morcego da DC. Após "The Doors", teve anos de maior destaque na carreira. Atuou no faroeste "Tombstone" (1993) e nos sucessos comerciais "Heat" (1995) e "Batman Eternamente".