Dez blocos de BH fazem show para ajudar Serginho Marques, que tem ELA

O músico mineiro Sergio Marques ganha a solidariedade de 10 blocos de carnaval de BH para enfrentar a esclerose lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que recebeu há três anos. Nesta quinta-feira (3/4), a partir das 19h, o show “Juntos com Serginho” será realizado no Dome Lounge (Avenida Presidente Carlos Luz, 847, Alto Caiçaras), com ingressos a R$ 33, à venda na plataforma Sympla.

A batucada estará a cargo dos blocos Baianas Ozadas, Chama o Síndico, Baianeiros, Havayanas Usadas, Geisa Carneiro/Não Vou Embora, Bartucada, Juventude Bronzeada, Funk You, Beiço do Wando e Românticos são Loucos.



Serginho Marques já animou vários carnavais de BH à frente do Baianas Ozadas – inclusive, participou da folia de rua deste ano na cidade, em sua cadeira de rodas.

Atualmente, despesas mensais do artista com tratamentos, fisioterapia, medicamentos e assistência contínua superam R$ 15 mil. Serginho já não pode tocar violão e reduziu apresentações em bares, sua principal fonte de renda, mas prossegue batendo ponto no Buteco d'Avenidinha, no Bairro Santa Efigênia, uma vez por semana.