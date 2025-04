Cantor do McFly é internado por doença autoimune: 'Pancada na cara'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor britânico Tom Fletcher, vocalista da banda McFly, usou as redes sociais para contar que sofre de uma doença autoimune chamada uveíte. Segundo o artista, ele teve uma crise que “surgiu do nada” e doía como uma pancada no rosto.

O cantor, de 39 anos, sofre de uma doença ocular rara, que, se não tratada, pode levar à perda de visão e cegueira. Em um story, Tom publicou uma selfie da crise e explicou que terá que usar um colírio especial por seis semanas.

Na imagem, Tom aparece com o rosto assimétrico com um olho semicerrado e abatido. "Minha coisa autoimune surgiu do nada ontem à noite. Acordei me sentindo (e parecendo) como se tivesse levado uma pancada na cara! Isso foi depois que se acalmou e eu pude ver de novo!", disse.

Fletcher completou dizendo que a doença “é uma droga" e que a situação o pegou de surpresa. Esta não é a primeira vez que Tom é levado às pressas para o hospital com a doença ocular. Em dezembro de 2022, Tom revelou que ficou isolado em um quarto escuro após uma crise e que precisou ser medicado com esteróides para se recuperar.

No ano seguinte, o líder do McFly se afastou das atividades por um período por conta da doença. “Desculpem, andei um pouco quieto. Fui acometido de algum tipo de doença e fiquei de cama por alguns dias. Acabei de me levantar ontem e a uveíte decidiu me derrubar novamente. Sou muito grato por ter um hospital oftalmológico dedicado em Londres! É a segunda vez que tropecei naquele lugar segurando meus olhos e eles foram incríveis", escreveu na época.

O que é uveíte?

A uveíte, também conhecida como irite, é uma doença rara que causa inflamação dentro do olho. Os sintomas incluem sensibilidade à luz; dor nos olhos; vermelhidão nos olhos; visão reduzida ou turva e luzes no canto dos olhos ou manchas escuras.

Os sintomas podem se desenvolver rapidamente, em horas e dias, ou mais gradualmente ao longo de semanas e meses. Às vezes, a uveíte não causa nenhum sintoma. O tratamento precoce é importante para prevenir complicações de longo prazo, incluindo cegueira.

A recomendação de especialistas é que, no caso de qualquer sintoma, o paciente procure um oftalmologista.

Pai orgulhoso

Casado com a atriz Giovanna Fletcher, Tom é pai de três filhos: Buzz, 11, Buddy, nove, e Max, sete. Recentemente, ele fez uma publicação nas redes sociais falando da estreia de seu filho mais velho no mundo das artes.

Buzz fez sua estreia no musical “Starlight Express”. “Não consigo nem começar a descrever o orgulho avassalador (e o nervosismo!) de vê-lo correr para o palco e entregar aquelas falas de abertura e então dar a performance mais incrível. Foi mágica total e uma lembrança para todos nós que nunca será esquecida!”. Escreveu o pai coruja.