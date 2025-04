Ana Maria Braga, apresentadora do programa “Mais Você”, completa 76 anos neste dia 1º de abril de 2025. Reprodução/TV Globo

Poucos dias antes do aniversário, a assessoria de Ana Maria Braga confirmou ao jornal “Extra” que ela prepara uma cerimônia para oficializar casamento com o jornalista Fabio Arruda, de 54 anos. Reprodução/Instagram

De acordo com a publicação, a celebração irá acontecer no dia 4 de julho, no sítio de propriedade da apresentadora na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Reprodução/TV Globo

O relacionamento entre Ana Maria Braga e Fabio Arruda teve início em 2022, mas apenas em janeiro do ano seguinte a comunicadora publicou uma foto ao lado do seu novo amor, em uma viagem pela África do Sul, tornando público o enlace. Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga é famosa por produzir muitos memes com seu jeito espontâneo em frente às câmeras. No fim de 2023, ela expressou seu descontentamento com o resultado de uma pesquisa que avaliou e elegeu as 10 piores comidas do Brasil. reprodução tv globo

O estudo, feito pelo site “TasteAtlas”, dos Estados Unidos, elegeu o cuscuz paulista como a pior comida brasileira. Reprodução/TV Globo

"Cuscuz paulista é uma alegria de todos nós. [...] Eles comeram, mas devem ter feito do jeito deles. Eles não sabem cozinhar! Lá (nos Estados Unidos) não tem comida boa. Onde você vê comida boa lá?”, disparou a loira. reprodução tv globo

“Fiquei muito chateada com esses americanos, porque de comida eles não entendem 'lhufas'!", comentou Ana Maria, enquanto degustava o prato em questão. reprodução tv globo

Até Andreolli não se conteve e soltou o verbo contra a pesquisa: "Nunca comeram um Cuscuz na vida. Americano não gosta de Cuscuz! [...] Eles fazem churrasco com hambúrguer na churrasqueira!", esbravejou o jornalista. reprodução tv globo

Rainha dos memes e das gafes, a apresentadora já tinha dado o que falar no dia 02/08/2023, no mesmo “Mais Você”, ao comentar sobre os desdobramentos da novela “Terra e Paixão”, no ar à época. Reprodução

Enquanto Tati Machado trazia os acontecimentos da semana da novela, Ana Maria aproveitou para criticar o excesso de reviravoltas da trama: “Terra e Paixão está virando um thriller [suspense], né? Matam gente todo dia”. Reprodução/TV Globo

“Todo dia a Ana Maria vira para mim e diz: ‘É sério que vai acontecer isso?'”, declarou Tati, emendando o assunto. Logo depois, Tati comentou: “Hoje, o Caio (Cauã Reymond) vai avisar a Aline (Barbara Reis) que ele vai mesmo se casar com a Graça (Agatha Moreira). Tudo isso depois de a Aline salvar ele. Olha só que situação”. reprodução

Naquele mesmo ano, a apresentadora produziu outra gafe ao comemorar a primeira vitória da Seleção Brasileira feminina na Copa do Mundo, quando resolveu lembrar o bolão do qual eles estavam participando. Reprodução/Instagram

Ao caminhar pelo cenário, Ana Maria acabou esbarrando e derrubando várias coxinhas que estavam na mesa. Quando viu a apresentadora tentando disfarçar, Louro Mané começou a rir sem parar. Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga também viralizou na web quando apareceu dançando o hit “Lovezinho”, da cantora Treyce, que virou febre nas redes sociais. Reprodução/TV Globo

Ana Maria apareceu ao lado do seu neto, Bento, fazendo a coreografia da música e encantou os seguidores. Montagem/Reprodução Instagram

Essa não foi a primeira vez que Ana Maria dançou um hit e empolgou. Certa vez, a apresentadora divertiu os telespectadores ao aceitar o desafio do Gil do Vigor para fazer a coreografia do hit “Envolver”, de Anitta! Reprodução/TV Globo

Os fãs, é claro, foram à loucura! "Meta de vida: rebolar até o chão às 10 da manhã igual a Ana Maria", comentou uma seguidora. montagem / reprodução tv globo

O envolvimento de Ana Maria com os hits do momento é grande. Em 2019, a apresentadora simplesmente mergulhou em uma piscina de plástico em pleno programa ao vivo, junto com os netos, para celebrar a música "Piscininha amor", que bombou naquele verão. E detalhe: Ana Maria foi de roupa e tudo! Reprodução TV Globo

Em 2011, uma presença ilustre marcou o programa “Mais Você”: o ator Antonio Banderas. O episódio teve vários momentos divertidos, como o astro comendo ovo frito, por exemplo. Reprodução TV Globo

Mas nada supera o momento em que Ana Maria trava um "duelo de utensílios" com o ator, no maior estilo “Zorro”. Reprodução TV globo

Em 2017, a apresentadora mostrou que, além de dançarina, também é corajosa. Deitada no chão do estúdio, ela encarou o desafio de se tornar obstáculo para o ciclista Diego Magno. Montagem/Reprodução TV Globo

E quem nunca viu na internet algum meme comparando os cortes de cabelo da Ana Maria com os do cantor Supla? Em 2017, a internet foi à loucura quando o programa abriu com o artista “emulando” a apresentadora. Montagem/Reprodução TV Globo

"Hello, bom dia! Wake up... Acorda menina! Hoje é dia 6 de junho e eu já começo com o 'Pensamento do Dia’”, brincou Supla na abertura do programa. "Você não está maluco e sua TV não está com problema, tá tudo certo. São dois mesmo hoje", completou Louro José. reprodução tv globo

Um belo dia, Ana Maria protagonizou um “quebra-quebra” no estúdio do programa ao jogar vários objetos cenográficos contra uma parede e chegou a destruir um computador com um taco de baseball. É claro que era tudo uma brincadeira. Reprodução TV Globo