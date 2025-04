Carlos Marcelo lança 'O escutador' no Sempre um Papo, nesta terça (1º/4)

O jornalista e escritor Carlos Marcelo participa da edição desta terça-feira (1º/4), do projeto Sempre um Papo, para apresentar o livro “O escutador” (Impressões de Minas). A obra contém o relato de Ademir Lins, jovem recém-chegado a Belo Horizonte nos anos 1950, que ele considera a “Cidade dos Escritores”.

Ao trabalhar numa editora local, ele se envolve em um triângulo amoroso e numa trama de mistério. Ao mesmo tempo, tece narrativa que dialoga com obras de autores como Cyro dos Anjos, Aníbal Machado, Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Resende, Fernando Sabino e Eduardo Frieiro.

“Descobrir essa história me permitiu mergulhar em uma época única do Brasil, e da literatura brasileira, no século 20. De certa forma, tentei escutar o que Ademir Lins tem a dizer aos leitores do nosso século”, acredita Carlos Marcelo, diretor de redação do Estado de Minas e editor do suplemento Pensar.

O autor valoriza o trabalho dos editores da Impressões de Minas, Elza Silveira e Wallison Gontijo, na produção de uma edição que reproduz manuscritos, cartazes, fac-símiles em cada um dos exemplares que estarão disponíveis hoje no evento.

“É um livro que pode funcionar também no formato digital, mas ganha valor especial no papel porque a edição foi concebida para ser manuseada e para ajudar na própria construção da narrativa”, ressalta Carlos Marcelo, autor de livros como a biografia “Renato Russo – o filho da revolução” e os romances “Presos no paraíso” e “Os planos”.



Com apresentação do idealizador e produtor do projeto, Afonso Borges, o Sempre um Papo começa às 19h30 no Teatro da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). A entrada é franca e haverá autógrafos após o bate-papo.