Ex-namorada de Liam Payne é criticada por lucrar com a morte do cantor

FOLHAPRESS - Cinco meses após a morte de Liam Payne, a ex-namorada Kate Cassidy se tornou alvo de críticas por parte dos amigos do cantor.

A influenciadora norte-americana é acusada de estar lucrando com a situação. De acordo com reportagem do site Daily Mail, ela teria recebido uma quantia significativa de um veículo de comunicação britânico para revelar as razões que a levaram a deixar Payne sozinho na Argentina.

O ex-integrante da banda One Direction faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos, depois de cair da sacada do terceiro andar de seu quarto de hotel em Buenos Aires.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da entrevista no Reino Unido, outra aparição de Kate gerou revolta entre amigos e familiares do cantor britânico. No início deste ano, ela participou de um programa de TV dos Estados Unidos e afirmou que "era difícil sair da cama" após a morte do companheiro, mas que ele a teria guiado em suas aparições para, supostamente, "ajudar outras pessoas" com frases motivacionais.

Liam e Kate se conheceram em setembro de 2022, durante uma viagem de carro do cantor com amigos pelos Estados Unidos. Na época, Kate trabalhava como garçonete em Charleston, Carolina do Sul, e os dois acabaram se envolvendo. Atualmente, ela é influenciadora digital e conta com 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais.