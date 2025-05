Samuel Rosa fará participação especial em 'Vale tudo'

Folhapress - Estão previstas para a semana do dia 9 de junho as cenas do cantor Samuel Rosa na novela "Vale Tudo", da TV Globo. O artista grava uma participação na trama como ele mesmo.

Na história de Manuela Dias, ele fará um show durante um sarau na mansão de Celina (Malu Galli) e emocionará Ivan (Renato Góes), declaradamente fã. Essa não é a primeira vez que "Vale Tudo" coloca cantores famosos na história. Iza já apareceu em cena cantando em um hotel em Paraty e Mart'nália também foi vista durante um dos capítulos.

Quem circulou por São Paulo no sábado (24) teve a chance de dar de cara com alguns atores da novela da Globo. Malu Galli, a intérprete da tia Celina, conversou com telespectadores no bairro da Liberdade, enquanto Renato Góes, o mocinho Ivan Meireles do remake, fez o mesmo na avenida Paulista.

Mais cedo, a dupla também passou pelo SP1, telejornal local, onde falou sobre a repercussão da novela e avisou ao público que circularia pela cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, chamou a atenção a legenda que aparecia na tela enquanto os atores falavam: "O Sucesso de Vale Tudo", já que o folhetim não tem obtido o resultado esperado.