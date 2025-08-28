Pélico e Ronaldo Bastos lançam ‘Infinito blue’ e prometem disco em setembro



Um encontro casual entre o carioca Ronaldo Bastos e o paulista Pélico gerou o single “Infinito blue” (Sólóv/YB), que faz parte do álbum “A universa me sorriu – Minhas canções com Ronaldo Bastos”, que será lançado por Pélico em 26 de setembro.

Os dois se conheceram em 2012, na casa da cantora Catto. “Sempre fui muito fã dele. Suas canções estão no inconsciente coletivo brasileiro. Logo que comecei a escrever, vi que ele sempre foi uma grande referência para mim”, diz o cantor e compositor Pélico.

Ronaldo Bastos já não se lembrava da conversa dos dois, mas o papo ficou gravado na memória de Pélico. “Nunca vou me esquecer: falamos do disco que eu havia lançado em 2011, ‘Que isso fique entre nós’, do qual ele tinha gostado muito”, conta.

“Ele me disse: ‘Pélico, seu disco é muito forte, muito autobiográfico. Ou você se profissionaliza, começa a escrever e contar outras histórias, ou você vai morrer cedo’. Achei aquilo engraçado, porque era muito forte, muito confessional, visceral. Ele me deu um conselho de mestre.”

A partir dali, os dois continuaram as conversas por e-mail. “Eu mandava música e perguntava se ele havia gostado. Em 2015, quando lancei o álbum ‘Euforia’, ele me enviou e-mail dizendo que gostaria muito de ter feito aquela música. Então, brinquei: ‘Troco por ‘Nada será como antes’. Topa trocar?”.

De 2020 a 2022, Pélico morou em Portugal. Pouco antes, em 2019, Ronaldo lhe perguntou se havia alguma melodia dele já pronta. Pélico mandou, mas a pandemia “engavetou” a canção.

Energia feminina

“Amei aquela letra”, relembra Pélico. De volta ao Brasil, ele propôs a gravação de um disco ao fundador do Clube da Esquina. A parceria se tornou mais firme no fim de 2024, quando os dois passaram a compor compulsivamente para o novo álbum.

“A Universa me sorriu”, segundo Pélico, “tem a coisa da energia feminina da criação”. Com 10 faixas assinadas pela dupla, o álbum foi produzido por Jesus Sanches.

“Diferente de tudo que já fiz, este disco tem uma característica fundamental, ideia do Jesus. Nunca havíamos explorado o violão de nylon, uma coisa característica brasileira. Sempre usei o de aço. Então, chamamos o João Erbetta, grande violonista, que tem essa coisa do cancioneiro brasileiro”, conta o cantor paulista.

Participaram das gravações Pélico (voz), Tati Parra (vocais), Tom Ricardo (vocais), Marcelo Politano (flauta), João Erbetta (violão), Guilherme Kastrup (percussão), Jesus Sanchez (baixo) e Régis Damasceno (guitarra).

“Eu e Ronaldo somos aquarianos e românticos. É curioso, porque há uma diferença no nosso romantismo. Sou mais cronista e ele mais imagético. Ele é um romântico otimista. Já eu tenho a coisa mais paulistana, sou um romântico mais áspero”, compara.

A alma do novo disco está na junção desses dois romantismos, adianta Pélico, dizendo que a parceria com Ronaldo Bastos é muito especial.

“Vendo o método dele de compor, percebe-se que é um craque. As coisas que a gente fez à distância, você canta de primeira. Ronaldo respeita todas as sílabas que a melodia sugere, não tem erro de prosódia. Isso é de uma maestria ímpar. A gente consolidou uma amizade incrível, o disco é resultado desta amizade. Ficamos felizes logo na primeira música, pois rolou empatia, deu liga de cara”, conclui Pélico.

Além do single, já está nas plataformas o lyric video dirigido por Alexandre Boechat, com imagens de encontros recentes e fotos de arquivo dos dois compositores.

“INFINITO BLUE”

Single de Pélico e Ronaldo Bastos

Sólóv/YB

Disponível nas plataformas digitais