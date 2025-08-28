Projeto 'Estratégias Narrativas' comemora 10 anos

A Editora Impressões de Minas sedia a Festa de 10 Anos do projeto Estratégias Narrativas, no próximo sábado (30/8), a partir das 10h. O evento, no Espaço Impressões, marca uma década do núcleo de escrita criativa e produção literária de BH.

“É maravilhoso olhar para a minha estante hoje e ver livros, zines e histórias produzidas pelas pessoas que passam por aqui”, diz Laura Cohen Rabelo, criadora da iniciativa. “Ver pessoas ganhando autonomia na própria escrita é um dos maiores presentes que já recebi na vida, o nosso presente de 10 anos”, afirma.

Na programação da festa, tem o 4º Sarau Estratégico, que vai divulgar textos de escritores ligados à Impressões; a Banca Estratégica, com zines, livros, cartazes, canecas e criações da rede ligada ao espaço; o grupo Manuscrito, que mescla literatura e música; a DJ Carichan, que vai discotecar; e o Bingo Literário.

A Editora Impressões de Minas fica na Rua Bueno Brandão, 80, Bairro Santa Tereza.