Quatro mineiros entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos

O Prêmio Oceanos, realizado desde 2003 para valorizar a literatura em língua portuguesa, divulgou os 50 semifinalistas da edição de 2025 nas categorias Poesia e Prosa. Minas Gerais está representada por quatro escritores.

Na Prosa, Fernando Dusi Rocha se classificou com “Aquando nem o inferno” (7Letras), romance sobre três irmãs chamadas Maria; e Maria Esther Maciel com “Essa coisa viva” (Todavia), romance sobre mulher que volta às lembranças da mãe um ano após sua morte.

'Mares e fronteiras'

“A notícia me chegou de repente e fez meu coração bater mais forte. Sobretudo porque o Oceanos atravessa mares e fronteiras. Estou muito contente, mais convicta agora de que o esforço da escrita do livro valeu a pena”, comemorou Maria Esther, professora de teoria da literatura e literatura comparada da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e integrante da Academia Mineira de Letras.

Na categoria Poesia, foram selecionadas Michele Flores, autora de “O Outro: poema” (Urutau); e Maria do Carmo Ferreira, com dois títulos: “Cave Carmen” e “Coram populo”, volumes de poesia reunida publicados pela editora Martelo.

Recentemente, Maria do Carmo venceu por unanimidade o Prêmio Academia Mineira de Letras 2025. Com 86 anos e radicada em Niterói (RJ), ela está hospitalizada há cerca de um ano e meio.

Nascida em Cataguases, na Zona da Mata Mineira, a escritora começou a escrever na infância e publicou poemas em revistas e suplementos literários a partir da década de 1960. Sua produção se estendeu até 2009, mas permaneceu inédita em livro até o final de 2024, quando a editora Martelo lançou três volumes de sua obra reunida: “Cave Carmen”, “Coram populo” e “Quantum satis”.

Formada em letras pela UFMG, Maria do Carmo é mestre em literatura comparada pela Universidade de Illinois (EUA).

Mineiro de Ubá, Fernando Dusi Rocha é pós-doutor em literatura pela Universidade de Brasília. Pela editora 7Letras, publicou os livros de poesia "O exílio de Polifemo" (2006), finalista do Prêmio Jabuti em 2007, "Crisol com açúcar" (2008), "O breviário" (2016), a reflexão autobiográfica "Tua carne verá a luz" (2014) e "Eu, Jeremias" (2020).

Bellotto, Chico Buarque e Agualusa

Entre os semifinalistas do Oceanos também estão Tony Bellotto, com “Vento em setembro” (Companhia das Letras); Mia Couto, com “A cegueira do rio” (Companhia das Letras); Chico Buarque, com “Bambino a Roma” (Companhia das Letras); José Eduardo Agualusa, com “Mestre dos batuques” (TusQuets); Alice Sant’Anna, com “Acrobata” (Companhia das Letras); e Elisa Lucinda, com “Encontro com a invenção” (Pallas).

O Prêmio Oceanos bateu recordes de participação este ano. Foram 3.192 livros inscritos, o que representa crescimento de 19% em relação a 2024. Entre as 488 editoras participantes, 37 emplacaram obras entre as semifinalistas.

Inscreveram-se autores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, além do Brasil.

Outubro

O prêmio contempla livros de autores vivos publicados em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. As obras semifinalistas seguem para a segunda etapa, que definirá os 10 finalistas.

Até o fim de outubro, júri escolherá cinco títulos de cada gênero. Serão dois vencedores premiados, em poesia e prosa. Cada um receberá R$ 150 mil.

LIVROS DE MINAS

PROSA

• “Aquando nem o inferno”

. De Fernando Dusi Rocha

. 7Letras

• “Essa coisa viva”

. De Maria Esther Maciel

. Todavia

POESIA

• “O Outro: poema”

. De Michele Flores

. Urutau

• “Cave Carmen”

. De Maria do Carmo Ferreira

. Martelo

• “Coram populo”

. De Maria do Carmo Ferreira

. Martelo