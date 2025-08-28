Promoção de cinema com ingresso a R$ 10 vai até a próxima quarta (3/9)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Começa nesta quinta-feira (28/8) a Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 em salas comerciais e o propósito de aproximar o público da telona. O projeto vai até 3 de setembro, com exibição de “Quarteto Fantástico”, “Superman”, “Uma mulher sem filtro” e “A hora do mal”, já em cartaz, além do relançamento de “Interestelar”, entre outros filmes.

A iniciativa é realizada há três anos pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec). “O projeto já levou cerca de 20 milhões de pessoas aos cinemas. A primeira edição de 2025 atraiu público de 4 milhões e 200 mil pessoas. A promoção já se consolidou no calendário audiovisual brasileiro”, afirma Lúcio Otoni, presidente da Feneec e diretor da rede mineira Cineart.

Atualmente, o preço da inteira em salas comerciais chega a R$ 40, o que inviabiliza a ida de boa parte da população ao cinema, que vem perdendo espaço para o streaming.

“Os custos de operação são muito altos, assim como o custo de ocupação em shopping, aluguéis, IPTU, quadro de funcionários. Cada cinema tem de 30 a 40 funcionários”, explica Otoni.

Atualmente, há 3,6 mil salas de exibição no país, “um recorde histórico”, ele afirma. Cerca de 97% dos espaços aderiram à promoção da Feneec.

“Observamos o crescimento de 5% no público dos cinemas em 2025 em relação ao ano passado”, diz Lúcio Otoni. Cerca de 75% dos brasileiros pagam meia-entrada.

“O preço médio do ingresso no Brasil é de R$ 20, o que desmistifica um pouco essa questão de as pessoas falarem que cinema é caro. Além disso, existem promoções ao longo da semana, em vários dias. Se o espectador procurar, ele vai conseguir pagar um preço bacana”, diz o presidente da Feneec.



Lúcio Otoni também chama a atenção para a quantidade de filmes exibidos na promoção. “Houve aumento significativo da oferta de títulos. Os distribuidores ficam querendo participar da Semana do Cinema, por já saberem que é um sucesso consolidado”, diz.

“Democratizar o cinema é muito importante para o acesso da população à cultura, ao entretenimento e ao lazer. Nem todos têm essa oportunidade, é uma forma de conseguirmos proporcionar isso para a grande maioria dos brasileiros”, afirma.

Um dos principais títulos em cartaz é “A hora do mal”, dirigido por Zach Cregger. No filme de terror, 17 crianças da mesma turma de escola desaparecem ao mesmo tempo, às 2h17, com exceção do menino Alex Lilly. A professora Gandy (Julia Garner) se torna a principal suspeita do caso.

“A programação está muito diversificada, é importante falar isso. Damos destaque ao cinema nacional, entendemos que vai ser uma edição bacana”, conclui Lúcio Otoni.

EM CARTAZ

• NA REDE CINEMARK

“F1: O filme”; “Quarteto Fantástico: Primeiros passos”; “Lilo & Stitch”; “Como treinar o seu dragão”; “Os caras malvados 2”; “Superman”; “Corra que a polícia vem aí”; “Uma sexta-feira mais louca ainda!”; “Premonição 6: Laços de sangue”; “Jurassic World: Recomeço”; “Faça ela voltar”; “Uma mulher sem filtro”; “A hora do mal”; “Interestelar”.

• NA REDE CINEART



“Uma mulher sem filtro”; “Luiz Gonzaga – Légua tirana”; “C.I.C.: Central de Inteligência Cearense”; “Os caras malvados 22”; “Ladrões”; “Faça ela voltar”; “Quarteto Fantástico: Primeiros passos”; “A hora do mal”; “Os Roses: Até que a morte nos separe”; “Interestelar”; “O último azul”; “Anônimo 2”; “Uma sexta-feira mais louca ainda!”; “Rosário”; “Superman”; “Juntos”; “Lilo e Stitch”; “Corra que a polícia vem aí”; “Jurassic World: Recomeço”.

• NO UNIMED-BH MINAS



“Os caras malvados 2”; “A prisioneira de Bordeaux”; “Uma bela vida”; “Faça ela voltar”; Cao Guimarães – “Mostra ótica do jogo”; “Bambi: Uma aventura na floresta”; “O último azul”; “Ladrões”