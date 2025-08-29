Assine
Zeca Baleiro canta no Fenac, em Nepomuceno, neste sábado (30/8)

Cantor e compositor diz que eventos como o Festival Nacional da Canção celebram 'o amor à arte'

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
29/08/2025 04:00

Zeca Baleiro, que acaba de lançar disco com Lô Borges, canta no Sul de Minas no sábado
Zeca Baleiro, que acaba de lançar disco com Lô Borges, canta no Sul de Minas no sábado crédito: Divulgação

A agenda do maranhense Zeca Baleiro está mais mineira do que nunca. Ele é o convidado especial de “Chão de giz”, disco que Lô Borges acaba de lançar, com 10 faixas e parcerias da dupla. Em cinco canções, os dois dividem os vocais.

“Fiquei muito feliz e honrado de ser parceiro do Lô, um ídolo. Ele é um gênio da música”, elogia Zeca. A dupla planeja fazer shows para celebrar o encontro.

Neste sábado (30/8), o cantor e compositor vai participar em Nepomuceno, no Sul de Minas, da sexta e última etapa classificatória do 55º Festival Nacional da Canção (Fenac).

Para Zeca Baleiro, eventos como o Fenac têm significado especial, porque permitem a pessoas que geralmente não frequentam casas de shows e teatros o contato com a cultura.

“São momentos que agregam pessoas em torno da música. É, de certo modo, uma celebração do amor à arte”, afirma.

Para a apresentação em Nepomuceno, ele, que tem mais de 15 discos de estúdio e diversos projetos especiais, promete novidades.

“Show é momento de entrega, de explosão. Gosto muito de estar no palco, meu repertório me permite variar o set list a cada apresentação”, conta. Uma coisa é certa: não ficarão de fora sucessos como “Quase nada”, “Babylon” e “Telegrama”.

Ao comentar sua carreira, iniciada nos anos 1980, Zeca explica que o que o mantém criativo e sempre na ativa é a vontade de participar da vida coletiva do país e de se comunicar com as pessoas. Ou seja, “emocionar, divertir e fazer pensar”, nas palavras dele.

Além de Zeca Baleiro, o público vai curtir o show de Nando Reis, que também faz parte da programação do Fenac. Na noite desta sexta (29/8), o cantor e compositor paulista apresenta sucessos de seus mais de 40 anos de carreira, tanto como integrante dos Titãs quanto em sua trajetória solo.

Durante o dia, a programação em Nepomuceno vai contar com o palhaço Pinico e o Circo do Sufuco, entre outras atrações.

Na etapa deste fim de semana do Fenac, o júri escolherá quatro músicas apresentadas presencialmente e uma online para avançar as semifinais, que ocorrerão em Boa Esperança em 4 e 5 de setembro. A final será em 6 de setembro naquela cidade sul-mineira, berço do festival.

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Nesta sexta e sábado (29 e 30/8), na Concha Acústica de Nepomuceno. Shows de Nando Reis, hoje, e de Zeca Baleiro, amanhã, a partir das 20h30. Entrada franca.

