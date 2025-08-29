Zeca Baleiro canta no Fenac, em Nepomuceno, neste sábado (30/8)

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A agenda do maranhense Zeca Baleiro está mais mineira do que nunca. Ele é o convidado especial de “Chão de giz”, disco que Lô Borges acaba de lançar, com 10 faixas e parcerias da dupla. Em cinco canções, os dois dividem os vocais.

“Fiquei muito feliz e honrado de ser parceiro do Lô, um ídolo. Ele é um gênio da música”, elogia Zeca. A dupla planeja fazer shows para celebrar o encontro.

Neste sábado (30/8), o cantor e compositor vai participar em Nepomuceno, no Sul de Minas, da sexta e última etapa classificatória do 55º Festival Nacional da Canção (Fenac).

Para Zeca Baleiro, eventos como o Fenac têm significado especial, porque permitem a pessoas que geralmente não frequentam casas de shows e teatros o contato com a cultura.

“São momentos que agregam pessoas em torno da música. É, de certo modo, uma celebração do amor à arte”, afirma.

Para a apresentação em Nepomuceno, ele, que tem mais de 15 discos de estúdio e diversos projetos especiais, promete novidades.

“Show é momento de entrega, de explosão. Gosto muito de estar no palco, meu repertório me permite variar o set list a cada apresentação”, conta. Uma coisa é certa: não ficarão de fora sucessos como “Quase nada”, “Babylon” e “Telegrama”.

Ao comentar sua carreira, iniciada nos anos 1980, Zeca explica que o que o mantém criativo e sempre na ativa é a vontade de participar da vida coletiva do país e de se comunicar com as pessoas. Ou seja, “emocionar, divertir e fazer pensar”, nas palavras dele.

Além de Zeca Baleiro, o público vai curtir o show de Nando Reis, que também faz parte da programação do Fenac. Na noite desta sexta (29/8), o cantor e compositor paulista apresenta sucessos de seus mais de 40 anos de carreira, tanto como integrante dos Titãs quanto em sua trajetória solo.

Durante o dia, a programação em Nepomuceno vai contar com o palhaço Pinico e o Circo do Sufuco, entre outras atrações.

Na etapa deste fim de semana do Fenac, o júri escolherá quatro músicas apresentadas presencialmente e uma online para avançar as semifinais, que ocorrerão em Boa Esperança em 4 e 5 de setembro. A final será em 6 de setembro naquela cidade sul-mineira, berço do festival.

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Nesta sexta e sábado (29 e 30/8), na Concha Acústica de Nepomuceno. Shows de Nando Reis, hoje, e de Zeca Baleiro, amanhã, a partir das 20h30. Entrada franca.

