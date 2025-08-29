Biquíni comemora seus 40 anos de carreira com show no Jardim Canadá
Banda será atração do Festival Mineiro de Cerveja, que começa ao meio-dia de sábado (30/8), na Praça Quatro Elementos
A banda Biquíni é a atração principal do Festival Mineiro de Cerveja, neste sábado (30/8), às 21h, na Praça Quatro Elementos, no Bairro Jardim Canadá. O show comemora os 40 anos do grupo liderado pelo vocalista Bruno Gouveia, que reúne Carlos Coelho (violão), Miguel Flores da Cunha (teclados) e Álvaro Birita (bateria).
“Há uma coisa interessante neste show. Em todos os lugares em que tocamos, pinçamos uma música que, às vezes, só o fã mesmo conhece ou outra que a gente havia tirado do repertório e voltou”, conta Bruno. “Fazemos um teste com o público.” A canção é escolhida no camarim e funciona como “elemento surpresa”, diz.
O repertório de sábado fará um passeio pela carreira do Biquíni, que estreou como Biquíni Cavadão, nos anos 1980. Estão no show o sucesso “Tédio”, a primeira canção do grupo, e “Mãos”, lançada este ano.
“As músicas foram retrabalhadas em seus tons, nas emendas e na forma de interagir com o público”, explica Bruno Gouveia. O show “A vida começa aos 40” não é “mero desfile de canções”, comenta, garantindo que os arranjos são diferentes e a turnê é realmente especial.
Novo álbum
“É um prazer ver as pessoas cantando as nossas canções, depois de tantos anos. Isso é o que mais nos motiva a viajar por todo o país. Minas Gerais é um dos estados campeões na nossa história, pois sempre fizemos muitos shows no estado”, afirma.
O grupo está gravando as faixas do novo disco e alguns singles já estão nas plataformas. “Até o final do ano, entregamos o álbum inteiro”, ele promete.
As gravações ocorrem entre os shows. “Estamos vindo de Pernambuco e de Goiás. Tocamos no Jardim Canadá neste sábado, vamos fazer Espírito Santo na semana que vem, depois São Paulo. No Rio de Janeiro, o show terá a participação do Big Mountain, que fez a versão de ‘Vento ventania’, gravada por eles em inglês, que ficou muito legal”, diz.
Além do Biquíni, subirão ao palco os grupos Charlie Brown Jr (cover), Cash, Velotrol e Harley Queen, além do DJ DH. O evento celebra o sucesso de Minas Gerais no mercado cervejeiro. Dez cervejarias oferecerão rótulos especiais e premiados.
BIQUíNI
Neste sábado (30/8), às 21h, no Festival Mineiro de Cerveja. Praça Quatro Elementos, Jardim Canadá, Nova Lima. O evento começa ao meio-dia, com entrada franca. Ingressos para o show de R$ 40 (Espaço Ventania) a R$ 100 (frontstage), na plataforma Sympla.
Outras atrações
>>> TAGUA TAGUA
Tagua Tagua lança o álbum “Raio”, nesta sexta (29/8), às 21h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). A turnê já passou pelos Estados Unidos, onde o grupo abriu shows da banda White Denim, e chegará a 10 capitais brasileiras, marcando nova fase do projeto liderado pelo gaúcho Felipe Puperi. Ingressos a R$ 100 (inteira) e R$ 60 (social e meia-entrada), à venda na plataforma Shotgun.
>>> LAMPARINA
A banda mineira Lamparina sobe ao palco do Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), nesta sexta-feira (29/8), às 20h. Formado em 2018, o grupo reúne a cantora Nina, Cotô Delamarque (vocal e guitarra), Calvin Delamarque (baixo), Stênio Galgani (guitarra), Bino (percussão) e Thiago Groove (bateria). Lamparina bateu 50 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla.
>>> OFAINAN
“Heranças e andanças: Casa Rosa”, segundo álbum do Ofainan, será apresentado no show do coletivo nesta sexta-feira (29/8), às 19h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O repertório reúne cantigas tradicionais do candomblé, faixas instrumentais e composição autoral. Ingressos: R$ 20 e R$ 10, à venda na plataforma Sympla.
>>> ORQUESTRA PAGANINI
O violinista Guido Sant’Anna e a Orquestra Paganini se apresentam neste sábado (30/8), às 20h30, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). A noite será dedicada à obra-prima de Vivaldi, “As quatro estações”. Primeiro setor: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). Segundo setor: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Ingressos à venda na plataforma Sympla.