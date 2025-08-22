Guarabyra e Tuia levam o rock rural para o Fenac
Nesta sexta-feira (22/8), a dupla vai se apresentar durante etapa classificatória do Festival Nacional da Canção realizada em Coqueiral, no Sul de Minas
O encontro de gerações do rock rural. Assim será o show de Guarabyra e Tuia nesta sexta-feira (22/8), na etapa classificatória do Festival Nacional da Canção (Fenac) em Coqueiral, no Sul de Minas. Amanhã à noite, o cantor Silva vai se apresentar.
Cantor, compositor e instrumentista, o paulista Luís Gustavo Lencioni Pereira, o Tuia, acabou de gravar DVD celebrando seus 25 anos de carreira, que será lançado em setembro.
“Chama-se ‘Clássicos do rock rural’ e canto hits como ‘Romaria’, 'Paisagem na janela’ e ‘Senhorita’, entre outros, tudo na versão rock and roll. De Sá e Guarabyra, tem ‘Sobradinho’, ‘Espanhola’ e ‘Jesus numa moto’”, adianta.
A dobradinha dele com Guarabyra é antiga e esporádica. “Como a dupla Sá & Guarabyra acabou, a gente meio que retomou o projeto em shows especiais”, explica Tuia. “Não é ocupar o espaço de Sá. Algumas pessoas até me perguntaram sobre isso, mas é impossível, porque a carreira da dupla traz muita história. Somos amigos há muito tempo. Estar com ele no palco é um privilégio.”
Em Coqueiral, Tuia vai mostrar criações autorais e versões para canções do Clube da Esquina, Renato Teixeira e Rolando Boldrin.
“Na parte com Guarabyra, cantaremos 'Espanhola', 'Dona', 'Sobradinho', 'Casaco marrom' e 'Pássaro'. Começo sozinho, canto cinco músicas e o chamo ao palco. O show está muito bom, fizemos dois recentemente e foi muito legal.”
Encontro de gerações
Os dois vão se apresentar acompanhados por banda com bateria, baixo e guitarra. “Toco violão de 12 cordas e Guarabyra, o de seis. Nosso show celebra o encontro das gerações do rock rural. Os caras que inventaram essa coisa toda no Brasil são os mestres Sá, Guarabyra, Zé Geraldo e Renato Teixeira. De certa forma, minha geração está herdando isso. Obviamente, com cada macaco no seu galho, porque a obra dos caras é eterna”, diz Tuia.
Ele já tem disco autoral quase pronto. Uma faixa será especial: “Esperar pra ver”, composta por Guarabyra em 1971. Gravada por Evinha, a canção faz parte do filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles. tualmente, é sucesso no exterior, com remixes de DJs, e também no Brasil, com o sample utilizado pelo rapper BK.
“Guarabyra me perguntou por que eu não a gravava, fazendo uma versão minha”, conta Tuia. “Então, vou lançar, no início de setembro, a versão mais folk, mais rock rural”, adianta.
Vinte canções na disputa
Na classificatória do Fenac em Coqueiral, 20 canções serão apresentadas hoje e amanhã. Cinco serão selecionadas para a etapa final, em Boa Esperança, marcada para 4 a 6 de setembro.
Jurado e curador do evento, o tecladista Henrique Portugal, ex-Skank, destaca a importância do Fenac. “Ele tem 55 anos, uma longevidade absurda”, comenta.
Trata-se do entretenimento movimentando a economia local, observa, referindo-se a hotéis, restaurantes, bares e outros serviços.
“Depois do fim do Skank, meu papel é mostrar que é possível viver de arte não somente nos palcos. Um festival desses é um grande exemplo”, diz Portugal.
FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO
Quinta etapa classificatória do Fenac. Nesta sexta e sábado (22 e 23/8), às 20h30, na Praça da Matriz, em Coqueiral. Shows: Tuia e Guarabyra (hoje); Silva (amanhã). Entrada franca.