MÚSICA BRASILEIRA

Fenac fez a festa em Três Pontas no final de semana

Público foi à Praça Cônego Victor para ver o show da banda 14 Bis e acompanhar a classificação de cinco canções para as semifinais de Boa Esperança

18/08/2025 04:00

Cantora Janaína Gentil intepreta canção ao microfone e aponta pra frente
Janaína Gentil defende a canção 'Mulher que reza', classificada para as semifinais do Fenac em Boa Esperança crédito: Fenac/divulgação

No fim de semana, mais cinco músicas se classificaram para as semifinais do 55º Festival Nacional da Canção (Fenac) na etapa realizada em Três Pontas, no Sul de Minas. A Praça Cônego Victor, onde o palco foi montado, ficou lotada na sexta-feira e no sábado (15 e 16/8).

Vinte canções foram apresentadas. Na modalidade presencial, classificaram-se as músicas “Solo da igualdade” (São Paulo), de Julie e Maysa Ohashi, interpretada pelas autoras; “Olho d’água” (Salvador/BA), de Luíza Britto, Jordi Amorim e Janaína Gentil, interpretada por Luíza Britto; “Mulher que reza” (Leopoldina/MG), de Janaína Gentil e Luíza Britto, interpretada por Janaína Gentil; “A sede justa de falar de amor” (Santo André/SP), de Zé Alexandrre e Marcia Cherubi, interpretada pelos dois.

Na modalidade online, classificou-se “Desamar” (São Paulo), canção de Iara Reluxx e Luiza Brina, interpretada pelas duas autoras.

No sábado à noite, o público de Três Pontas vibrou com o show do 14 Bis. A banda comemorou no palco seus 45 anos de trajetória, apresentando hits que encantaram gerações, como “Linda juventude”, “Todo azul do mar” e “Espanhola”, entre outros. Não faltaram ao repertório canções de Milton Nascimento – filho da terra –, como “Bola de meia, bola de gude” e “Caçador de mim”.

O baixista Sérgio Magrão revelou que o show foi especial também para a banda, que já recebeu o título de Cidadã Honorária de Três Pontas. Além da cidade de Bituca, esta edição do Fenac já passou por Tiradentes, São Thomé das Letras e Perdões.

Festivais da TV

As próximas classificatórias ocorrerão em Coqueiral (22 e 23/8) e Nepomuceno (29 e 30/8). Semifinais e a finalíssima estão marcadas para 4 a 6 de setembro em Boa Esperança, no Sul de Minas. Foi lá que o Fenac nasceu em 1971, sob inspiração dos históricos festivais de música da TV nos anos 1960/1970.

Os prêmios na modalidade presencial são de R$ 23 mil (primeiro lugar), R$ 17 mil (segundo lugar), R$ 13 mil (terceiro lugar), R$ 8 mil (quarto lugar) e R$ 6 mil (quinto lugar). O vencedor da categoria Melhor Intérprete vai receber R$ 5 mil. Na modalidade online, os vencedores vão ganhar R$ 7 mil (primeiro lugar) e R$ 5 mil (segundo lugar).

O festival deste ano recebeu 1,5 mil músicas, das quais foram selecionadas 120 para as classificatórias em sete cidades mineiras.

PROXIMAS ETAPAS


. Coqueiral

22 e 23/8. Shows de Tuia, Guarabyra e Silva


. Nepomuceno

29 e 30/8. Shows de Nando Reis e Zeca Baleiro


. Boa Esperança

4 a 6/9. Show de Vanessa da Mata

overflay