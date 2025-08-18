Fenac fez a festa em Três Pontas no final de semana
Público foi à Praça Cônego Victor para ver o show da banda 14 Bis e acompanhar a classificação de cinco canções para as semifinais de Boa Esperança
compartilheSiga no
No fim de semana, mais cinco músicas se classificaram para as semifinais do 55º Festival Nacional da Canção (Fenac) na etapa realizada em Três Pontas, no Sul de Minas. A Praça Cônego Victor, onde o palco foi montado, ficou lotada na sexta-feira e no sábado (15 e 16/8).
Leia Mais
Vinte canções foram apresentadas. Na modalidade presencial, classificaram-se as músicas “Solo da igualdade” (São Paulo), de Julie e Maysa Ohashi, interpretada pelas autoras; “Olho d’água” (Salvador/BA), de Luíza Britto, Jordi Amorim e Janaína Gentil, interpretada por Luíza Britto; “Mulher que reza” (Leopoldina/MG), de Janaína Gentil e Luíza Britto, interpretada por Janaína Gentil; “A sede justa de falar de amor” (Santo André/SP), de Zé Alexandrre e Marcia Cherubi, interpretada pelos dois.
Na modalidade online, classificou-se “Desamar” (São Paulo), canção de Iara Reluxx e Luiza Brina, interpretada pelas duas autoras.
No sábado à noite, o público de Três Pontas vibrou com o show do 14 Bis. A banda comemorou no palco seus 45 anos de trajetória, apresentando hits que encantaram gerações, como “Linda juventude”, “Todo azul do mar” e “Espanhola”, entre outros. Não faltaram ao repertório canções de Milton Nascimento – filho da terra –, como “Bola de meia, bola de gude” e “Caçador de mim”.
O baixista Sérgio Magrão revelou que o show foi especial também para a banda, que já recebeu o título de Cidadã Honorária de Três Pontas. Além da cidade de Bituca, esta edição do Fenac já passou por Tiradentes, São Thomé das Letras e Perdões.
Festivais da TV
As próximas classificatórias ocorrerão em Coqueiral (22 e 23/8) e Nepomuceno (29 e 30/8). Semifinais e a finalíssima estão marcadas para 4 a 6 de setembro em Boa Esperança, no Sul de Minas. Foi lá que o Fenac nasceu em 1971, sob inspiração dos históricos festivais de música da TV nos anos 1960/1970.
Os prêmios na modalidade presencial são de R$ 23 mil (primeiro lugar), R$ 17 mil (segundo lugar), R$ 13 mil (terceiro lugar), R$ 8 mil (quarto lugar) e R$ 6 mil (quinto lugar). O vencedor da categoria Melhor Intérprete vai receber R$ 5 mil. Na modalidade online, os vencedores vão ganhar R$ 7 mil (primeiro lugar) e R$ 5 mil (segundo lugar).
O festival deste ano recebeu 1,5 mil músicas, das quais foram selecionadas 120 para as classificatórias em sete cidades mineiras.
PROXIMAS ETAPAS
. Coqueiral
22 e 23/8. Shows de Tuia, Guarabyra e Silva
. Nepomuceno
29 e 30/8. Shows de Nando Reis e Zeca Baleiro
. Boa Esperança
4 a 6/9. Show de Vanessa da Mata