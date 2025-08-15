14 Bis comemora seus 45 anos com show no Fenac em Três Pontas

Comemorando 45 anos de estrada, a banda 14 Bis será a atração principal do Festival Nacional da Canção (Fenac) neste fim de semana, em Três Pontas, no Sul de Minas. O grupo vai se apresentar no sábado (16/8) à noite, na Praça Cônego Victor.

“Três Pontas é a nossa terra, pois recebemos lá o título de cidadão honorário. É um lugar onde estamos sempre”, conta o baixista Sérgio Magrão.

“Linda juventude”, “Todo azul do mar”, “Espanhola”, “Planeta sonho”, “Caçador de mim” e “Bola de meia, bola de gude”, entre outros sucessos da banda, estarão no repertório. O tecladista Vermelho, que sofreu acidente doméstico e quebrou a clavícula, vem sendo substituído por Christiano Caldas, que subirá ao palco com Cláudio Venturini (guitarra), Hely Rodrigues (bateria) e Magrão.

“O repertório traz os nossos maiores sucessos, mas vamos acrescentar algumas músicas que não tocamos há algum tempo, como ‘Perdido em Abbey Road’. Todo mundo gosta desta canção”, diz Magrão. “Também há outras mais recentes dos álbuns que o 14 Bis lançou, inclusive do acústico que a gente fez logo depois da pandemia.”

Prefeituras

O grupo vem rodando o país com a turnê de 45 anos. Magrão conta que o 14 Bis faz muitos shows para prefeituras. De três anos para cá, eles representam 70% do trabalho da banda.

De acordo com o músico, shows contratados por prefeituras são interessantes por vários fatores. “Principalmente o financeiro, porque a gente não tem aquela preocupação com bilheteria. Porém, isso não nos dá muita visibilidade. A banda some um pouco da mídia, ficando somente com divulgação nas cidades nas quais ela se apresenta”, comenta.

Magrão informa que o grupo vem atraindo plateias de 15 mil a 70 mil pessoas. “O show está muito bom e o público tem nos prestigiado bastante”, comemora. O forte do 14 Bis são os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais.

Ao vivo

A banda planeja gravar um trabalho este ano. “Talvez seja até ao vivo, com a presença de uma orquestra de São Paulo”, adianta Magrão.

Além da turnê comemorativa, o 14 Bis tem um projeto com Beto Guedes que vem fazendo sucesso. “Agora rolou com o Lô Borges também, foi muito legal”, conta o baixista, referindo-se à apresentação da banda em Tiradentes com Lô e Beto. “Havia 15 mil pessoas na plateia”, comenta.

Quarta etapa

Neste fim de semana, o Fenac leva a Três Pontas sua quarta etapa classificatória, com apresentação de 20 canções. Cinco serão escolhidas pelo júri para as semifinais nos dias 4 e 5 de setembro, em Boa Esperança. O festival já passou por Tiradentes, São Thomé das Letras e Perdões.

Depois de Três Pontas, haverá classificatórias nas cidades de Coqueiral (22 e 23/8) e Nepomuceno (29 e 30/8), também no Sul de Minas.

A finalíssima ocorrerá em 6 de setembro em Boa Esperança, berço do festival.

55º FENAC

Nesta sexta e sábado (15 e 16/8), a partir das 20h30, na Praça Cônego Victor, Centro de Três Pontas. Show do 14 Bis no sábado, entrada franca.