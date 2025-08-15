Banda Cachorro Grande volta a BH sábado (16/8), após se separar em 2019

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Beto Bruno, vocalista da Cachorro Grande, se lembra exatamente de quando o grupo gaúcho fez seu primeiro show em Belo Horizonte. “Foi num festival grande, com muita banda, se não me engano tinha até o Lemonheads (Coca-Cola Music, no BeflyHall, em maio de 2004). A galera de BH não tinha muito conhecimento da gente, mas foi tão bacana que meses depois viemos tocar na Obra.”

Daquela segunda noite, lotada e terrivelmente quente (como era o inferninho antes do ar-condicionado), Beto só se recorda que na terceira ou quarta música já não tinha voz. A Cachorro, ao longo de sua história, veio várias vezes na cidade. Infelizmente, não esteve em 2019, quando a banda saiu em sua última turnê. Retorna somente agora, para show amanhã (16/8), na Autêntica.

“Justamente por não termos nos despedido de BH (em 2019), marcamos o show para a parte final da (nova) turnê. Estamos afiadíssimos, evoluímos demais musicalmente”, continua Beto. Como banda, a Cachorro se manteve ativa de 2000 a 2019. Separou-se e voltou para uma turnê comemorativa de 25 anos.

Pela conversa de Beto, a volta deverá ser definitiva. “Estou amando tudo isso, está sendo uma surpresa. Quando começamos (a turnê) achamos que seriam 10 capitais, e só. Mas estamos chegando a 40 shows, tem muita coisa no interior, em feira. Tem show marcado até o começo de 2026”, conta.

Pela primeira vez, ele diz, a Cachorro está em turnê sem ter disco lançado. Tanto por isso, o repertório é só de sucessos, dos oito álbuns de estúdio e dois ao vivo. Rocks bacanas e certeiros como “Que loucura!”, “Você não sabe o que perdeu” e “Lunático”.

Com Beto Bruno nos vocais, a Cachorro está com sua formação clássica: Marcelo Gross na guitarra, Gabriel “Boizinho” Azambuja na bateria e Pedro Pelotas nos teclados. No baixo, o músico convidado, Eduardo Barretto.

Turnê de despedida

“Esse negócio de dar um tempo numa relação de tantos anos não existe. A gente tinha acabado definitivamente. Mas a turnê de despedida foi muito boa para nós. Foram shows fantásticos, emocionantes, que deixaram a gente com o coração aberto. E a amizade voltou.”

A abertura do show deste sábado será da Daparte. “Acompanho desde o primeiro disco e é uma das bandas que mais gosto do cenário do rock”, continua Beto. Sobre o futuro, ele conta que o retorno tem sido tão bacana que já apareceram músicas novas. “Temos material para gravar uns três discos.”

A ideia é tentar gravar um álbum no primeiro semestre de 2026. “Se continuar esse clima maravilhoso que está, a banda volta definitivamente. Eu quero muito, quero dar 100% da minha energia, pois não tem nada igual a estar em cima do palco com a Cachorro Grande”, afirma.

Nos anos fora da banda, cada um tocou sua carreira. Beto tem dois álbuns solo, “Depois do fim” (2019) e “O escudo do Arcanjo Miguel” (2021).

“Cinco anos sozinho não foi nem um pouco fácil”, admite. Gross também tem trabalho solo, “Grossroads” (2024). “Ainda temos alguns shows (individuais) que já estavam marcados, mas a intenção, em 2026, é abandonar completamente a carreira solo”, acrescenta.

A Cachorro lançou recentemente o documentário “A última banda de rock”. Dirigido por Lírio Ferreira e disponível no Globoplay, o longa parte da turnê de 2019 para contar a trajetória da banda.

Nascido no underground de Porto Alegre e claramente inspirado pelo rock inglês (Beatles, Stones e The Who são referências fundamentais), o grupo se tornou um dos mais relevantes do cenário brasileiro do início do milênio.

CACHORRO GRANDE E DAPARTE

Show neste sábado (16/8), na Autêntica, Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia. Abertura da casa às 21h, com DJ Dani-se. Show da Daparte, às 22h30, e da Cachorro, às 23h45. Ingressos a partir de R$ 90, à venda na bilheteria (segunda a sexta, das 11h30 às 15h) e Sympla.

