A Banda Mais Bonita da Cidade comemora seus 16 anos no Distrital
Grupo curitibano se apresenta nesta sexta-feira (15/8) em BH, trazendo antigas canções com novos arranjos
De volta à capital mineira, A Banda Mais Bonita da Cidade se apresenta nesta sexta-feira (15/8), às 21h, no Distrital. O grupo de Curitiba comemora 16 anos de carreira e aproveita para fazer o revival de seu repertório. O show terá também canções do álbum mais recente, “O futuro já está acontecendo” (2024).
A vocalista Uyara Torrente diz que a banda tem corrido o Brasil para celebrar seus 16 anos. “Este show atravessa a nossa história, a gente traz coisas lá do início da carreira. São as coisas que nos trouxeram até aqui”, afirma. O set list engloba cada disco do grupo.
“A gente repassa nossa trajetória, porém revisitamos os arranjos. Não tocamos as músicas hoje como tocávamos há 15 anos, pois fomos renovando a nossa sonoridade”, observa Uyara.
Nostalgia
Para ela, é preciso conjugar renovação e passado. “É aquela coisa do público: há pessoas mais velhas, há crianças que aprenderam a música ‘Oração’ na escola e vão aos shows. Para nós, é interessante repassarmos cada momento da banda. Assim, atendemos, de alguma maneira, à nostalgia do público.”
O show também terá algumas versões. Uma delas é de “Esperar pra ver”, canção de Evinha que chamou a atenção na trilha de “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional deste ano.
A banda é formada por Uyara (voz), Vinícius Nisi (teclados), Vic (baixo), Luis Bourscheidt (bateria) e Eduardo Rozeira (guitarra).
“Temos muitas experiências bonitas em Minas. É um lugar que nos abraça muito. Todas as vezes que tocamos no estado é uma felicidade imensa”, diz a vocalista Uyara.
Em junho do ano passado, o grupo fez show no Sesc Palladium com participação de Julia Branco, de BH, que lançou o álbum “Baby blue’ naquela ocasião. A mineira é autora de “O futuro já está acontecendo”, faixa título do último disco dos paranaenses.
Muita gente estranha o nome do grupo curitibano. Ele se deve ao livro “A mulher mais linda da cidade”, escrito pelo poeta, contista e romancista alemão Charles Bukowski.
“Estava lendo o livro e o título me instigou, no sentido de que ninguém passava ileso. Tipo: que mulher é essa? O que é ser a mulher mais bonita? De que cidade? Que beleza é essa, quem elegeu? Por quê? Acho que ele gera perguntas e a gente gostou dessa inquietação”, explica a vocalista.
Uyara acaba de gravar seu trabalho solo, o EP “Gostosa”. Com três faixas, ele será lançado hoje. “Foi produzido por Gustavo Schimer, um produtor maravilhoso de Curitiba. Tem sonoridade um pouco mais eletrônica do que a da banda”, explica.
Coragem
A cantora conta que passou anos se dedicando ao grupo, mas agora busca fazer outras coisas.
“A coragem de fazer um trabalho solo só veio porque a banda me deu estrada para compreender que eu queria mesmo cantar e poderia fazer isso, inclusive em outros lugares”, ressalta.
“Agradeço essa trajetória com a banda que me fez cantora. Se hoje lanço outros trabalhos, é porque ela me deu muito chão, muita estrada, muita experiência. Minha ideia é levar as duas carreiras e também a de atriz. Inclusive, estou gravando um filme em Curitiba”, revela Uyara.
A BANDA MAIS BONITA DA CIDADE
Show nesta sexta-feira (15/8), às 21h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). Ingressos a partir de R$ 60, à venda na plataforma Shotgun.
