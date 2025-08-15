Pabllo Vittar traz seu club de discotecagem para balançar o Mirante Beagá

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Durante a pandemia, Pabllo Vittar comprou uma controladora – aparelho eletrônico usado por DJs – e começou a discotecar em casa, resgatando um hobby do início de sua trajetória como drag queen, em 2015. O que começou como diversão acabou se transformando em projeto profissional, com o lançamento do “Club Vittar”, sua primeira turnê como DJ.

“É uma forma diferente de me conectar com meus fãs. Eu me sinto mais próxima deles”, conta a artista, que traz sua discotecagem para a capital mineira na madrugada desta sexta-feira para sábado (15 e 16/8), integrando a programação da festa Trembase, no Mirante Beagá.

Segundo Pabllo, o projeto é um tributo à liberdade e à energia da pista. “Eu exalto a noite. Exalto a minha criança que ouvia música eletrônica escondida em casa. ‘Club Vittar’ é uma vibe de amigos festejando, onde me sinto livre e posso mostrar para eles músicas que gosto e que danço quando estou sozinha”, afirma.

Pelo caráter despojado, cada apresentação traz um setlist diferente. A ideia de profissionalizar a discotecagem surgiu após convites para tocar na festa de 10 anos do Spotify e em eventos de amigos. Essas experiências mostraram que, com uma equipe reduzida, seria possível alcançar fãs em diversas cidades.

“Todo o repertório das minhas apresentações, inclusive do ‘Club Vittar’, eu escolho no momento, com base no que estou sentindo. No show da (Lady) Gaga, por exemplo, sabia exatamente o público que encontraria: os fãs da mãezinha. Então, preparei um set pensando no que eu gostaria de ouvir. Foi incrível”, relembra, citando a abertura do show de Lady Gaga em maio deste ano, na Praia de Copacabana.

Auge do sucesso

Pabllo vive o auge da carreira. No ano passado, lançou seu sexto álbum, “Batidão tropical – Vol. 2”, dividiu o palco com Madonna, cantando para um público de cerca de 1,6 milhão de pessoas no Rio de Janeiro; e, em 2025, abriu o show de Lady Gaga diante de 2,5 milhões de espectadores, em Copacabana.

Em 2024, entrou para a parada global do Spotify com a faixa “Álibi” – estreando na 47ª posição e chegando ao 12º lugar – e se tornou a segunda drag queen da história a figurar na Billboard Hot 100, atrás apenas de RuPaul.

Reconhecida internacionalmente, foi considerada pela revista Out a drag queen mais popular da era digital e, em 2019, entrou na lista dos “Líderes da próxima geração”, da Time. No mesmo ano, a Forbes a elegeu como a drag queen mais popular do mundo.

Além da música, Pabllo é referência na divulgação de artistas drag, trans e travestis, atuando no combate às desigualdades de gênero. Sua fluidez de gênero – apresenta-se no feminino como drag, mas usa pronomes de forma flexível, alternando masculino e feminino – reforça seu discurso por liberdade e inclusão.

O Club Vittar seguirá em paralelo às turnês de “Batidão tropical” e de futuros discos. “Não penso muito no futuro, vou vivendo um dia de cada vez. Agora, por exemplo, estou trabalhando no meu sétimo álbum e quero lançar um EP de Natal no fim do ano”, adianta. “Também tenho projetos voltados para o mercado internacional. É isso: vou fazendo as coisas que quero fazer”, conclui.

“CLUB VITTAR”

Parte da programação da festa Trembase. Nesta sexta-feira (15/8), a partir das 22h, no Mirante Beagá (Rua Henrique Cardinali, 280, Olhos d'Água). Ingressos à venda por R$ 140 (lote 4) e R$ 240 (lote duplo), no site shotgun.live.

