Humor dá a tônica à programação cultural de BH
Nany People e Maurício Manfrini são atrações de sexta e domingo (15 e 17/8), respectivamente, no Cine Theatro Brasil
Sexta-feira (15/8)
Em clima de festa, Nany People faz hoje única apresentação no Cine Theatro Brasil (Praça 7, Centro), às 21h. A atriz e apresentadora comemora 50 anos de carreira, 60 anos de idade, 40 anos de sua chegada a São Paulo e 30 anos de TV. Com texto de Flávio Queiroz e direção artística e conceitual de Marcos Guimarães, “Ser mulher não é para qualquer um” conta a história de Nany. Ingressos, na plataforma Eventim, custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).
Sábado (16/8)
Uma das exposições mais interessantes sobre arte brasileira, “Em cada canto: Casa Fiat de Cultura e Instituto Tomie Ohtake visitam a Coleção Vilma Eid” se despede da capital mineira. São cerca de 300 obras, entre esculturas e pinturas de 100 artistas. A curadoria é de Ana Roman e Catalina Bergues. A mostra pode ser visitada na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), neste sábado e domingo, das10h às 18h. Entrada franca.
Domingo (17/8)
Para quem gosta de comédia, Maurício Manfrini estará às 19h de domingo no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro), com o monólogo “Só e bem acompanhado”. Criador do famoso Paulinho Gogó, a criatura que já nasceu pobre, impotente e feia, Manfrini diz que seu personagem tem lugar de fala em diversos temas. Ator, humorista, locutor, dublador, músico, cantor e compositor, o multiartista carioca está em clima de festa, celebrando quatro décadas de carreira. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Eventim, com preços variando de R$ 30 a R$ 100.
Segunda-feira (18/8)
Último dia da mostra “O ar vibra nas vozes”, que reúne criações cênico-literárias de Ana França, Sara Pinheiro, Carmen Marçal, Caíque Pinheiro, Bramma Bremmer, Rafael Fares, Luciana Cristina Campos e Dudu Luiz Souza, poetas da capital mineira. O sarau é resultado de residência que envolveu processos de escrita, compartilhamento de ideias e performances de poesia. Às 19h, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). O projeto foi idealizado pela tradutora Ana França e a artista multidisciplinar Sara Pinheiro. Entrada franca, com retirada de ingressos no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria.
Terça-feira (19/8)
Alexander Boldachev abre a 13ª edição da série “Concertos Minas Tênis Clube”, às 20h30 de terça, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.424, Lourdes). Harpista, compositor e maestro russo criado na Suíça, Boldachev é inovador, tornando-se o embaixador moderno do instrumento. Celina Szrvinsk assina a direção artística. Na plataforma Sympla, os ingressos custam de R$ 12,75 a R$ 30.
Quarta-feira (20/8)
A obra de Jorge Ben Jor será reverenciada no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). No palco, Samy Erick (guitarra), Evan Megaro (piano), Sergio Danilo (sopros), Yan Vasconcellos (contrabaixo), Lincoln Cheib (bateria) e Luísa Borges (voz). “Mas que nada”, “Taj Mahal” e “Fio Maravilha” ganham roupagem de bossa nova e samba jazz. A casa abre às 19h. O primeiro set está marcado para as 20h, o segundo para as às 21h30. Ingressos, na plataforma Sympla, variam de R$ 20 a R$ 160.
Quinta-feira (21/8)
Na Galeria Mitre (Rua Tenente Brito Melo, 1.217, Barro Preto), 12 artistas latino-americanos participam da coletiva “Marabunta”. Com curadoria de Paulo Nazareth, a exposição reúne obras de Adán Vallecillo, Alejandro de la Guerra, Ana Tomimori, Aníbal Lopez, Bruno Baptistelli, Carolina Cordeiro, Edgar Calel, Jennifer Paiz, Jorge de Leon, Luana Vitra, Marcel Diogo e do próprio Nazareth. A galeria funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 16h. Entrada franca.
