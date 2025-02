Com Tomate, pré-carnaval promete levar multidão ao Mirante Beagá

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Tradicional na programação indoor de Belo Horizonte, o Carnaval dos Sonhos faz sua primeira pré-folia em 23 de fevereiro. A festa, no Mirante Beagá, terá como atrações Tomate, um dos nomes de destaque do carnaval soteropolitano e dono dos hits "Te espero no Farol", "Coração", “Anjo bom” e “Aqui é o seu lugar", Rafa e Pipo Marques (filhos de Bell Marques) e a banda Baianeiros.

• BITA NA FOLIA

O Mundo Bita, fenômeno infantil com mais de 19 bilhões de visualizações no YouTube, está em clima de folia. Amanhã (14/2), estreia na rede social a versão carnavalesca de “Meu pequeno coração”, releitura do sucesso lançado no álbum “Bita e o corpo humano” (2016). A nova versão conta com a participação especial do Maestro Spok, um dos grandes nomes do frevo e da música pernambucana, que incorpora seu talento às sonoridades vibrantes do axé. Na animação, o saxofone do Maestro Spok abre portal mágico para o universo inspirado no clássico “O Mágico de Oz”. Na história, Lila assume o papel de Dorothy, Dan se torna o Leão e Tito interpreta o Espantalho, criando uma aventura em busca do coração perdido do robô Tum-Tum.

• MASCARADOS

O carnaval do Rio vai continuar esquentando a programação da Cidade Maravilhosa depois da Quarta-feira de Cinzas. O Hotel Fairmont, em Copacabana, marcou para 7 de março o Baile de Máscara, resgatando o luxo e a elegância dos antigos carnavais. Em sua primeira edição, o baile terá como tema “Jardim tropical: Entre flores e fantasias, o paraíso é real”, inspirado na exuberância da natureza dos trópicos e faz uma homenagem especial à Amazônia. A noite será marcada pela volta de Iza aos palcos, depois do nascimento da filha Nala.



• RATTO E TAKAI

Anna Ratto marcou para terça-feira (18/2) o lançamento do single “Todo dia e toda hora com você”, com participação da Fernanda Takai. A ideia de convidar a vocalista do Pato Fu nasceu de um encontro entre as duas artistas em um show coletivo, em São Paulo. “Falamos na bagunça de camarim cheio, mas fiquei com aquela presença marcada. Quando ouvi essa música, me vieram a lembrança e a vontade de convidá-la”, conta Anna Ratto. “Todo dia e toda hora com você” é uma das cinco canções inéditas que Arnaldo Antunes mandou para cantora carioca gravar e fará parte do novo projeto dela, previsto para abril. A canção é presente do ex-Titãs para Anna, que havia mergulhado no cancioneiro dele em “Contato imediato”, lançado em 2021.

• DISNEY

Rafael Canielo Quinteto é atração desta noite no Mina Jazz Bar. No repertório, canções que marcaram filmes da Disney e Pixar, como “Amigo estou aqui", de “Toy Story”; "Nunca teve um amigo assim", de “Aladin”; "Aqui no mar", de “A Pequena Sereia”; e “Quem dorme é o Leão”, de “O Rei Leão”. O quinteto é formado por Rafael Canielo (bateria), Felipe dos Santos (contrabaixo acústico), Írio Júnior (piano), Aldo Rodrigues (voz e sax) e Liliane Maciel (voz).



• PIAF

Os fãs de Édith Piaf já podem se preparar para um novo encontro com a cantora francesa Anne Carrere, considerada a maior intérprete da diva da canção. Em maio, ela desembarca no Brasil e começa por Belo Horizonte a turnê que reúne sucessos de Piaf e presta homenagem aos 100 anos de Charles Aznavour, amigo e parceiro musical da artista. Conhecido como o Frank Sinatra francês, Aznavour gravou mais de 1,2 mil músicas em nove idiomas. Em BH, Anne Carrere se apresenta em 31 de maio, no Palácio das Artes. A turnê também passará por Porto Alegre (29/5), Curitiba (30/5), São Paulo (1/6) e Rio de Janeiro (7 e 8/6). Os ingressos estarão disponíveis a partir de hoje (13/2) no site www.poladian.com.br.