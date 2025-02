Obras cinquentenárias são restauradas e reapresentadas ao público em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Dez estandartes originais criados pelos artistas Yara Tupynambá, Sandra Bianchi, Glaura Mary e Júlio Espíndola compõe o acervo da mostra "Arte gravada: acervo do MAP na Casa Fiat de Cultura”, aberta para convidados anteontem (10/2) no centro cultural. A obra "Estandartes de Minas" é fruto de um trabalho de pesquisa realizado em 1974, na Escola de Belas Artes da UFMG, e executado durante a 3ª Bienal Nacional de São Paulo. Cinquenta anos depois, as obras são apresentadas ao público após passarem por um processo de restauro, que se deu por meio da parceria entre o Museu de Arte da Pampulha (MAP) e a Casa Fiat de Cultura, iniciada com a exposição “Arte Brasileira: a coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura”, realizada entre outubro de 2023 e março de 2024.



• DOCUMENTÁRIO

Com curadoria de Rafael Perpétuo e realização da Casa Fiat de Cultura e da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, a mostra oferece ao público um minidocumentário inédito, que registra todas as etapas do processo de restauro, e se aprofunda no tema em uma sala de leitura. A exposição pode ser visitada até 13 de abril, com entrada gratuita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

• EU SOU O SAMBA

O Festival Reconexão Africanidades volta em 2025 com sua segunda edição trazendo o tema "Eu sou o samba", uma homenagem à riqueza da cultura afro-brasileira e ao samba, reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade. O evento acontecerá em três momentos ao longo do ano – fevereiro, maio e novembro –, com programações especiais em Belo Horizonte e Congonhas, na Região Central do estado. A primeira ação – o "Galpão do samba – Reconexão africanidades 2025" – será em 23 de fevereiro, integrando o carnaval de Belo Horizonte. Entre as atrações confirmadas estão Fran Januário, Adriana Araújo, Tom Nascimento e Maicon Zuri, convidado especial do carnaval carioca, acompanhado do violonista Rodrigo Chaves e uma trupe de partido-alto. Haverá uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Cultura em 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

• JULIA E O DINOSSAURO

Gabriela Soares, de 11 anos, lança seu primeiro livro, “Júlia e o Dinossauro”, sábado (15/2), às 10h, na Livraria Jenipapo, na Savassi. A autora narra uma tocante história sobre a conexão entre pai e filha, em uma aventura divertida e cheia de aprendizados. Desde pequena, ela conta, sempre adorou inventar histórias e compartilhar com a família. “‘Julia e o Dinossauro’ é especial porque fala de algo que considero muito importante: o tempo que passamos juntos e as aventuras que criamos com quem amamos”, diz a garota.



• POSSE

O presidente reeleito do Sindicato das Empresas Locadoras de Automóveis de Minas Gerais (SINDLOC-MG), Luciano Miranda, será empossado nesta quinta-feira (13/2), em solenidade às 8h30, na CDL. A diretoria para o triênio 2025-2027 é formada por Marco Aurélio Gonçalves Nazaré, Luis Fernando Porto, André Luiz Moreira Alvim, Francisco Salles Campos Junior, Viviane Veloso, Lucas Pitta Maciel, Guilherme Pereira Antunes, Antonio Mansueto Caldeira e Marcus Vinicius Scarpelli. No Conselho Fiscal: Emerson Eduardo Ciotto, Marcelo Pedrosa e Matheus Testa Saab.

• PROGRAMA INTERNACIONAL

A aluna do curso de ciência da computação da Estácio, na modalidade EaD, Ângela Azevedo, de 25 anos, foi escolhida pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), na Suíça, para participar do Programa Technical Student. A estudante foi selecionada entre candidatos do mundo inteiro e ficará no exterior durante um ano. Ela iniciou o estágio em janeiro de 2025 e faz parte do projeto que envolve a oportunidade de uma pesquisa remunerada com tecnologia internacional de ponta. O CERN é um dos principais centros de pesquisa científica do mundo, dedicado ao estudo das partículas fundamentais que compõem a matéria e o universo. Seu objetivo é avançar no conhecimento humano sobre a origem e estrutura do universo.