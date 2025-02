Mostra com estandartes traz obra inédita e celebra a cultura de Minas

Com 10 estandartes originais criados pelos artistas Yara Tupynambá, Sandra Bianchi, Glaura Mary e Júlio Espíndola, a exposição “Arte gravada: o acervo do MAP na Casa Fiat de Cultura” será inaugurada nesta terça-feira (11/2).

A obra “Estandartes de Minas” é fruto de um trabalho de pesquisa realizado em 1974, na Escola de Belas Artes da UFMG, e executado durante a 3ª Bienal Nacional de São Paulo. Em 2025, mais de 50 anos depois, as obras são reveladas ao público após passarem por processo de restauro, que se deu por meio da parceria entre o Museu de Arte da Pampulha (MAP) e a Casa Fiat de Cultura.

Os estandartes abordam temas recorrentes no imaginário de Minas Gerais, subvertendo e explorando imagens e figuras de grande tradição popular presentes no congado, nas cavalhadas, nas folias de reis e em outras festividades.

“As imagens contidas nos estandartes apresentam a humanização das santas e santos que, pela própria técnica, expressam uma visceralidade proporcionada pelo corte da goiva sobre a madeira”, explica o curador da exposição, Rafael Perpétuo, em material enviado à imprensa.

O público poderá assistir a minidocumentário inédito, que registra todas as etapas do processo de restauro, e se aprofundar no tema em uma sala de leitura.

A mostra ficará em cartaz até 13 de abril, com entrada gratuita, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10 – Funcionários). Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Informações: www.casafiatdecultura.com.br.