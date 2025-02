Curta que lança novo olhar sobre o universo LGBTQIA+ será exibido hoje

Enquanto o Cine Humberto Mauro finaliza a mostra “Contos de verão” no domingo (16/2), a programação desta terça (11/2) guarda lugar para a exibição de filmes independentes gravados e produzidos em Minas Gerais. As sessões variam entre pré-estreias de documentários e curtas-metragens.



No início da tarde, às 15h, será exibido o média-metragem documental “Revolta por cima”, codirigido por Carla Onodera, Chris Tigra e Matheus Couto, do Quando Coletivo. A produção reúne relatos de mulheres com trajetórias de vida nas ruas, acolhidas pelo Centro Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam).

Mais de 54 mulheres aderiram à atividade, encontrando ali um espaço para expressar suas realidades. A partir disso, os diretores decidiram transformar o projeto e, de maneira autônoma, investiram na produção do documentário.



Desejo por voz

Com o orçamento limitado para uma obra audiovisual extensa, a equipe usou a falta de recursos como oportunidade criativa. As personagens, mulheres de diversas identidades de gênero, raças e idades, receberam dispositivos individuais de gravação de imagem e áudio. Dessa forma, cada uma conseguiu adicionar a própria estética à produção e contar, com liberdade, as histórias que lhes interessavam.

“O filme acaba sendo um experimento feito de forma coletiva dentro do cinema. Com toda a participação das mulheres e o desejo por voz, todas elas tem o seu próprio tempo e seu próprio espaço”, destaca a codiretora Carla Onodera.



Às 19h, a programação segue com a mostra “O amor é feito de sonhos”, que apresenta os curtas-metragens “O mundo dos sonhos”, de Leandro Wenceslau, e “A nossa história de amor”, dirigido e roteirizado por Alisson Resende. Após as sessões, os realizadores participam de debate com o público.

No curta de Wenceslau, o protagonista adolescente Haniel enfrenta uma relação paterna controladora, quando o pai decide submetê-lo a um aparelho que lê sonhos.

Já “A nossa história de amor” tem enfoque poético e melancólico, destacando a potência de resistência ao tempo e à intolerância. No exterior, recebeu o prêmio de Melhor Filme LGBTQIA+ nos festivais New York International Film Awards e Hollywood Best Indie Film Awards. No elenco, estão o carioca Alê e os mineiros Arthur Jacques e Carlos Nunes.



“No filme, não precisei mostrar um beijo ou retratar interações físicas. Eu entendo que é importante ter um filme que mostre para um jovem como ele vai passar pelas questões de aceitação, por exemplo. Acho que ainda faltava um filme que fosse mais poético, para mostrar que o sentimento puro pode envolver qualquer gênero”, explica Resende.

As cenas foram gravadas na casa de montanha do pianista Túlio Mourão. Gê Lara assina a trilha sonora original.

“REVOLTA POR CIMA”

Pré-estreia do média-metragem codirigido por Carla Onodera, Chris Tigra e Matheus Couto. Nesta terça (11/2), às 15h, no Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Entrada gratuita.



“O AMOR É FEITO DE SONHOS”

Sessão de curtas com “A nossa história de amor”, de Alisson Resende, e “O mundo dos sonhos", de Leandro Wenceslau. Nesta terça (11/2), às 19h, no Cine Humberto Mauro. Após as sessões, haverá debate com os diretores. Entrada gratuita.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro