Roberta Campos lança 'Coisas de viver', álbum com nove faixas autorais

Pela primeira vez, a cantora e compositora Roberta Campos conseguiu criar um disco exatamente como queria: “Coisas de viver”, que será lançado nesta quarta-feira (5/2) nas plataformas. São nove canções autorais – duas delas parcerias: a faixa-título, com Paulo Novaes, e “Escapulário”, com Danilo Oliveira. A mineira define o novo trabalho como “folk e MPB com pitadas de pop”.



Roberta Campos compôs a melodia de “Coisas de viver” no final de 2023. “Mandei para o Paulo, que me devolveu com uma letra profunda. Tenho um lugar que, às vezes, gosto de acessar. Ele me despertou para fazer um álbum com pegada mais profunda”, conta.

Nesse processo, Roberta passou a compor as outras faixas. “No início de 2024, tive um fluxo maior de criatividade e acabei terminando as músicas”, conta. Radicada em São Paulo, ela veio passear em Minas Gerais. Quando acordava por aqui, vinha-lhe à cabeça um turbilhão de novas ideias.



“Apenas uma canção é mais antiga: 'Escapulário', que fiz em 2016 com um parceiro de longa data, o Danilo Oliveira. Com ele fiz 'Minha felicidade', que se tornou um sucesso.”

“Escapulário” é antiga, mas ganhou novo significado agora. “Sempre gostei muito dela e fui deixando-a para trás, até que, mexendo nas minhas coisas, me deparei com ela. Entendi que a fiz para mim mesma e resolvi gravá-la.”

Roberta explica que seu disco fala de coisas profundas, como a cura e o medo. “Na canção 'Amanhã' falo de medo, o medo que nos impulsiona”, comenta.

O “pique” para o novo álbum veio de mudanças experimentadas pela artista. “Vivo em São Paulo há 20 anos e durante a pandemia fui morar em Santana do Parnaíba, no interior paulista. A volta para São Paulo me encheu de energia, me deu um novo gás para compor.”

Roberta ama o seu lado paulistano, embora todos achem que ela seja do interior. “Gosto é da bagunça. Campo só tem no meu nome, pois gosto mesmo é da cidade”, diz. “Gérbera”, canção de trabalho do novo disco, remete a isso. “Esta música fala da casa, de deixar o sol entrar, sobre os livros, fotos. Gérbera é a flor preferida da minha esposa.”



Mais referências paulistanas estão em “Peito aberto”, faixa de abertura do álbum. “Falo desta volta mesmo, falo da Avenida Paulista, que é mágica.”

Depois vêm canções sobre o universo particular da cantautora. “Neste trabalho, fui realmente a um lugar mais guardado. Gostei muito de fazer o álbum, fiquei bem feliz, ele ficou do jeito que queria”, afirma.



Alexandre Fontanetti produziu “Coisas de viver” com Roberta, álbum gravado em duas semanas. “Entrei em estúdio com meus músicos, já temos intimidade no palco e levar isso para o estúdio tornou tudo mais íntimo. Já existe uma simbiose musical, então fica mais fácil de fazer”, explica ela.

Roberta já tem algumas datas para a turnê de lançamento. “Estarei em Nova Lima no dia 16 de fevereiro. Vou tocar as músicas deste disco e outras de trabalhos anteriores. O pessoal sempre pede 'Minha felicidade', 'Casinha branca', 'De janeiro a janeiro' e algumas releituras. Coloquei também no repertório canções que eu não tocava mais, como 'Rio sem água' e 'Sinal de fumaça'”, adianta.



“COISAS DE VIVER”



• Disco de Roberta Campos

• Nove faixas

• Lançamento nesta quarta-feira (5/2) nas plataformas digitais

• A cantora vai se apresentar em 16/2, no Casa Verão Palco Ultra Festival (Layback Park, Rodovia Januário Carneiro, 20, Nova Lima). Ingressos a partir de R$ 35, na plataforma Ticket 360