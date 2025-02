Pequena Lô estreia na quarta (5/2) como apresentadora de talk show

Mineira de Araxá, a influenciadora digital Lorrane Silva, mais conhecida como Pequena Lô, iniciou sua trajetória no YouTube em 2015, enquanto cursava psicologia. Ganhou projeção em 2020, conquistando o público com vídeos de humor e conscientização no TikTok.



Portadora de uma síndrome relacionada à displasia óssea, Lô retrata de maneira divertida situações enfrentadas por pessoas com deficiência, mas não só. Em suas redes, que somam milhões de seguidores, exibe vídeos bem-humorados ligados a vivências femininas e assuntos do momento.

Com o desejo de exercitar o lado apresentadora, a mineira estreia o talk show “No divã da Lô” nesta quarta-feira (5/2), às 20h, no Like+, canal do YouTube. A vontade veio após sua participação em “Prazer, Luísa” (Multishow, 2021), com a cantora Luísa Sonza, e no “Mesacast BBB”, em 2024.

“Em ‘Prazer, Luísa’, pude testar o papel de apresentadora na TV. Foi uma responsabilidade muito grande, ajudamos uma à outra. Embora já tivesse experiência com câmeras, era um mundo novo para mim. A partir da experiência no Multishow, a vontade de apresentar ficou mais forte”, diz.

“No divã da Lô”, cuja primeira temporada tem oito episódios semanais, com vários convidados, ela mistura humor e psicologia ao abordar temas relacionados à saúde mental.

“Na psicologia, há diversas abordagens em que o paciente se acomoda no divã durante a terapia. A partir dessa ideia surgiu o nome do programa. Embora o clima seja descontraído, tratamos da importância da saúde mental utilizando minha profissão como ferramenta, mas sem a intenção de oferecer diagnósticos”, explica. “Meu papel é mediar as discussões, deixando o convidado à vontade para falar sobre questões psicológicas de forma leve e tranquila.”

A BBB Isabelle Nogueira é a convidada da estreia de 'No divã da Lô', com Pequena Lô Like+/divulgação

Boi Garantido

No primeiro episódio, Lô recebe a amazonense Isabelle Nogueira, finalista do BBB 24. Dançarina, ela é cunhã-poranga do Boi Garantido, associação cultural que participa do Festival Folclórico de Parintins.

Em comemoração a seus 10 anos de internet, Pequena Lô levará ao talk show quadros e personagens autorais que fizeram sucesso nas redes, como Robertinha, a conselheira sem papas na língua sempre com o cigarro enorme entre os dedos.

Pequena Lô destaca a importância da autenticidade na internet. “Muitos criadores produzem conteúdos semelhantes, mas cada um tem sua própria forma de interpretar. Alguns até tentam copiar o trabalho dos outros, mas esse caminho é complicado, porque não se sustenta por muito tempo”, afirma.

A humorista, que vive hoje em São Paulo, ressalta como as raízes mineiras a motivaram. “Não perco minha essência de Minas, foi o que me trouxe até aqui. Tenho orgulho de falar tanto de Araxá, onde nasci, quanto de Uberaba, onde cursei psicologia e comecei a trabalhar com internet. As pessoas e os comércios locais me ajudaram muito no início. Meus primeiros seguidores eram de lá. No interior de Minas, entendi que poderia chegar a lugares onde jamais imaginei”, conclui.

“NO DIVÃ DA LÔ”



Programa apresentado por Pequena Lô. Estreia na quarta-feira (5/2), às 20h, no canal Like+, no Youtube. Episódios semanais

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria