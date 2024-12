A exposição “Paisagens da alma mineira”, com obras da pintora, retratista e muralista Yara Tupynambá, será inaugurada nesta quinta-feira (12/12), às 11h, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). A mostra estará aberta ao público a partir de sexta (13/12) e segue em cartaz até 23 de fevereiro.

Com curadoria do Instituto & Memorial Yara Tupynambá, a mostra – uma retrospectiva individual da artista – apresenta 121 obras, entre pinturas, gravuras, objetos, estudos, desenhos e registros fotográficos que documentam a produção da artista.

Os temas abrangem o cotidiano, a espiritualidade e a cultura mineira, em um panorama que explora a profundidade e a universalidade da obra de Yara Tupynambá.

Eixos

“Paisagens da alma mineira” é composta por sete setores, proporcionando uma imersão profunda no universo da muralista. São eles: Autorretratos (introdução ao olhar introspectivo e à narrativa pessoal da artista), Território Mineiro (paisagens e personagens marcantes de Minas); História e Memória de Minas Gerais (retratos da Inconfidência Mineira e outros eventos históricos); Arte e Tradição (festas populares como os Catopês e as festividades de São João), Audiovisual (processo criativo de Yara); Processos (estudos, gravuras e murais); e Sala Educativa Colaborativa (espaço interativo).

A exposição, com entrada gratuita, pode ser visitada de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h. Informações: (31) 3236-7307 ou no site do Palácio das Artes.