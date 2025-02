Fabrício Carpinejar comemora Valentine's Day com público em evento em BH

A poesia de Fabrício Carpinejar chega novamente às mesas do restaurante O Italiano, no Bairro Olhos d'Água, nesta quinta e sexta-feira (13 e 14/2), para celebrar o amor no Valentine's Day (Dia de São Valentim), comemorado amanhã nos Estados Unidos e em vários países da Europa como o Dia dos Namorados.

Na quinta edição do evento, a proposta das duas noites temáticas é destacar a gentileza, o cuidado e a reciprocidade nos relacionamentos. Além do menu especial em quatro tempos escolhido pelo próprio escritor – incluindo couvert, entrada, prato principal e sobremesa –, o convidado terá direito a um guardanapo poético exclusivo com frases do autor gaúcho radicado em BH.

Na noite de sexta, Carpinejar fará recepção de mesa em mesa e o público terá oportunidade de conversar com o autor de “Se eu soubesse: Para maiores de 40 anos” (2024), sua mais recente obra. Com 52 livros publicados, o escritor também assina “Manual do luto” (2023), “Depois é nunca” (2021), “Para onde vai o amor?” (2015) e “Te pego na saída”.

JANTAR DE SAN VALENTINO COM FABRÍCIO CARPINEJAR

Nesta quinta e sexta (3 e 14/2), no restaurante O Italiano (Rua São Vicente, 155 –Olhos d'Água). Valores: R$ 329 (casal), hoje, com atração musical; e R$ 429 (casal), amanhã, com a presença de Fabrício Carpinejar. Reservas pelo WhatsApp (31) 99767-5190.