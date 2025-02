Evinha: clássico de 1971 vira sensação das redes com samples

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Ao aparecer como sample em um lançamento do rapper BK', a cantora brasileira Evinha tornou-se uma sensação nas redes sociais na primeira quinzena de fevereiro. Um de seus sucessos dos anos 1970, o clássico o Esperar Pra Ver, contido no álbum Cartão Postal (1971), foi resgatado por internautas em trends nas plataformas de vídeos curtos e cresceu também em consumo no streaming.

Além disso, o rapper Kolo divulgou em suas redes a criação de um interessante sample com Espera Pra Ver:





A faixa está há 18 dias seguidos no chart viral do Spotify Brasil, onde sua maior colocação foi, até o momento, o 34º lugar. Além disso, entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro, foi registrado no Spotify um crescimento de 250% no consumo diário de Esperar Pra Ver.



Evinha se pronunciou sobre este movimento em uma postagem no Instagram: “Gravei ‘Esperar pra ver’, de autoria do meu irmão Renato Corrêa com o querido Guarabyra em 1971. Cinquenta e quatro anos depois… fico feliz que a canção esteja ecoando mundo afora, passando de geração pra geração. Agora mais uma alegria! Aqui vai um trecho de ‘Cacos de vidro’ - (feat. Evinha), faixa do álbum recém-lançado pelo talentoso @bkttlapa. Obrigada pelo convite!”.

As trends que envolvem a canção consistem em enaltecer a música e a artista que a gravou, ou simplesmente destacar sua letra.

Confira alguns exemplos:













As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.