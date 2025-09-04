Variety vê em 'O agente secreto' sucesso maior do que 'Ainda estou aqui'

FOLHAPRESS - A revista americana Variety afirmou, em uma reportagem recente, que "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, tem chances de superar o sucesso de "Ainda Estou Aqui" na próxima temporada de premiações.

Escrita por Clayton Davis, editor do veículo, a matéria diz que o título nacional, que conquistou o prêmio da crítica e os troféus de melhor ator, pela performance de Wagner Moura, e melhor diretor na última edição do Festival de Cannes, pode aparecer nas categorias de atuação, melhor direção, melhor roteiro original e melhor filme no Oscar de 2026.

O texto foi escrito após a exibição do filme no Festival de Telluride, nos Estados Unidos, que deu continuidade à trilha do longa em sua trajetória por importantes mostras internacionais.

Em 2024, Davis afirmou que Fernanda Torres, protagonista de "Ainda Estou Aqui", seria premiada como melhor atriz no Globo de Ouro. A Variety, aliás, no ano passado, se destacou entre os veículos mundiais que publicaram uma série de textos sobre o filme de Walter Salles, que recebeu o Oscar de melhor filme internacional e foi indicado pela atuação de Torres e à categoria principal.

Sobre o que é o filme "O agente secreto"?

"O Agente Secreto" é ambientado no Recife da ditadura militar e acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que foge para a cidade após se ver ameaçado de morte.

O filme será exibido nos festivais de Brasília, do Rio de Janeiro e na Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, e será lançado nos cinemas brasileiros, oficialmente, no dia 6 de novembro.