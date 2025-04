Seu Jorge conquista a Europa: shows esgotados marcam Início da turnê

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e compositor Seu Jorge está prestes a iniciar mais uma etapa de sua carreira internacional, com sua aguardada nova turnê pela Europa, que começou na sexta-feira (28) em Utrecht, na Holanda. Todos os ingressos para os primeiros cinco primeiros shows estão esgotados, e restam poucos ingressos disponíveis para o show de Berlim.

Com apresentações nas principais cidades europeias, como Paris, Londres, Luxemburgo e Berlim, Seu Jorge promete uma experiência única aos seus fãs. O artista passará por casas consagradas como o Le Grand Rex, na capital francesa, e a Roundhouse”, em Londres, espaços históricos que têm sido palco de grandes nomes da música internacional.

“É sempre uma grande alegria voltar a essas cidades que me receberam tão bem ao longo dos anos. Cada show é uma celebração de nossa música, nossa cultura e de tudo o que vivemos até aqui. Mal posso esperar para compartilhar com o público essas novas músicas e os clássicos da minha carreira”, afirmou Seu Jorge.

A turnê, que traz Seu Jorge apresentando sucessos de sua carreira e faixas do seu novo álbum Baile à la Baiana, o primeiro de inéditas em 10 anos, também celebra 20 anos de seu icônico Cru, que será revivido nos shows de Paris, no Théâtre de la Concorde, nos dias 5 e 6 de abril, parte de uma turnê especial em comemoração ao álbum. O artista já realizou suas duas primeiras apresentações em Utrecht, na Holanda e em Luxemburgo no Rockhal.

A nova fase de Seu Jorge inclui também uma turnê promocional pelo Brasil, que terá início em breve, permitindo que mais fãs ao redor do país experimentem o talento multifacetado do artista. E, para os paulistanos, o cantor será uma das grandes atrações do C6 Fest 2025, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de maio no Parque do Ibirapuera.

No dia 25 de maio, o artista se apresentará com o show Baile à la Baiana, celebrando seu novo álbum e trazendo uma verdadeira festa de ritmos brasileiros para o palco, ao lado de convidados especiais.

Confira as datas e locais da turnê europeia de Seu Jorge:



1º de abril - Le Grand Rex | Paris, França (Esgotado)

2 de abril- Le Grand Rex | Paris, França (Esgotado)

3 de abril - Tempodrom | Berlim, Alemanha (Últimos ingressos disponíveis)

5 de abril - Théâtre de la Concorde | Paris, França (Esgotado) - Show celebrando 20 anos do álbum "Cru"

6 de abril - Théâtre de la Concorde | Paris, França (Esgotado) - Show celebrando 20 anos do álbum "Cru"



