Suspeita de chefiar tráfico de drogas em cidades do interior de MG é presa

Uma mulher de 28 anos foi presa em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na tarde dessa segunda-feira (13/10) após operação conjunta das polícias Militar e Civil da cidade. Segundo registro policial, ela é suspeita de comandar o tráfico de drogas em Patrocínio e em municípios vizinhos.

Durante a abordagem, os militares relataram que ela admitiu que controlava o tráfico a mando do marido, que está preso pelo mesmo crime.

A suspeita foi abordada na MG-230 em uma Fiat Toro. As suas duas filhas, de 7 e 10 anos, estavam com ela. Dentro do veículo, os policiais encontraram porções de maconha, crack e cocaína, além de R$ 44 em dinheiro.

Já em um imóvel da suspeita foi encontrado um laboratório de refino de drogas. Neste local foram localizados grande quantidade de drogas, balanças de precisão, liquidificador industrial, embalagens, objetos usados no preparo das drogas, R$ 6.966 em dinheiro e um cheque de R$ 2 mil.

A polícia estima que as drogas apreendidas poderiam render cerca de 2 mil porções, avaliadas em aproximadamente R$ 100 mil.

Ainda conforme o registro policial, durante o flagrante, a mulher tentou subornar um dos militares, oferecendo R$ 7 mil para ser liberada. Desta forma, ela também deve responder pelo crime de corrupção ativa.

O material apreendido e a suspeita detida foram encaminhados para Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Patrocínio. As duas filhas da suspeita foram entregues para o avô materno.