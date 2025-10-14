Assine
PF avança em inquérito sobre emendas e busca provas contra deputado do União Brasil

Na sexta fase da Operação Overclean, Polícia Federal, CGU e Receita Federal investigam na Bahia e no Distrito Federal desvios de verbas parlamentares

Ricardo Brandt
14/10/2025 17:34

A Polícia Federal avança no inquérito sobre desvios em contratos com recursos de emendas parlamentares e busca provas contra mais um político da Bahia. Na sexta fase da Operação Overclean, o deputado Dal Barreto (União Brasil-BA) foi abordado pela Polícia Federal nesta terça-feira, 14, no Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães.

Barreto respondeu a perguntas da PF e teve o celular apreendido. Anteriormente, negou ter cometido crimes. No total, a PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão na Bahia e no Distrito Federal. Não foram expedidas ordens de prisão. Essa fase da Overclean teve a participação da CGU (Controladoria-Geral da União) e da Receita Federal.

Outro deputado do União Brasil da Bahia, Elmar Nascimento, foi um dos primeiros alvos da Operação Overclean. Um irmão e um primo de Nascimento também são investigados.

Os réus poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.

