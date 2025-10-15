Vídeo: homem que matou ex com facão enquanto ela gritava é localizado em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 52 anos, identificado como Ademar Amorim Ahnesorgem, foi preso nessa terça-feira (14/10), na zona rural de Mantena (MG), no Vale do Rio Doce, pelo assassinato da ex-esposa, informou a Polícia Civil em comunicado nesta quarta-feira (15/10).

Maristela Cristina de Almeida Lima, de 36 anos, foi executada com diversos golpes de facão na madrugada de 18 de fevereiro de 2024. A mulher gritou pedindo ajuda no momento do ataque, que aconteceu no distrito de Santo Antônio do Rio Doce, em Aimorés (MG), também no Vale do Rio Doce.

Desde então, a utilização de nome falso e mudanças estéticas teriam sido alguns dos artifícios usados por Ademar para conseguir escapar da polícia. No entanto, ao tomar ciência do mandado de prisão durante a abordagem nessa terça, ele confessou o crime, segundo informou a Polícia Civil de Mantena. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

O dia do crime: vítima gritou por socorro durante ataque

Maristela Cristina de Almeida Lima foi assassinada quando estava dentro de casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local.

Na ocasião, testemunhas ouvidas pela Polícia Militar informaram que Ademar não aceitava o fim do relacionamento. Durante uma discussão, ele pegou um facão e ameaçou um filho do casal, segurando o menino pelo braço. Porém, a irmã dele, enteada de Ademar, conseguiu pegar o garoto, mas quase foi atingida pelo padrasto.

Por fim, o homem avançou sobre Maristela, que foi atingida com golpes de facão. Segundo registrado na ocorrência policial, ela gritou por socorro enquanto era agredida. A perícia da Polícia Civil, na ocasião, identificou ferimentos no pescoço, rosto, braço, tórax e orelha.

A defesa de Ademar, conforme informações do Tribunal de Justiça, é representada pelo advogado Hugo Nascimento Albefaro Penna, mas a reportagem não conseguiu localizá-lo. O espaço permanece aberto para manifestações.

Com informações da TV Alterosa*