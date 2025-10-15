Polícia precisa controlar tumulto após Apoio Mineiro anunciar liquidação

O supermercado Apoio Mineiro encerrará o funcionamento no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, cidade da Grande BH. Após o anúncio, uma enxurrada de pessoas surgiu para aproveitar as promoções, que chegam a até 50%. A superlotação e as filas gigantescas que se formaram dentro e fora do estabelecimento tornaram o ambiente propício para confusões e, por isso, a polícia foi acionada. A data do encerramento das atividades não foi divulgada mas as prateleiras já estão sendo desmontadas.

No início dessa quarta-feira (15/10), as filas começaram a se formar. O clima era de Black Friday, pois os descontos atraíram um grande número de consumidores buscando economizar. A aglomeração causou tumulto e o supermercado logo acionou a Polícia Militar, para manter a segurança dos compradores e evitar qualquer desentendimento. A notícia sobre a aglomeração se espalhou pela cidade e vários internautas compartilharam vídeos que mostravam a situação.

Por causa da falta de organização e do longo tempo de espera, algumas pessoas desistiram da compra e abandonaram os produtos. Mas a maior parte conseguiu aproveitar os preços baixos e saiu feliz com a compra.

A reportagem tentou contatos com o Apoio mas não teve resposta.





Mart Minas ocupará o lugar

Nos últimos dias de setembro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra de parte das lojas do Apoio Mineiro, pertencentes ao Grupo Multi Formato, pelo Grupo Mart Minas. Foi autorizada, num primeiro momento, a compra das lojas do Apoio em Caeté, Sabará, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. De acordo com o ranking da ABRAS, o grupo comprador ocupa a 8ª posição entre os maiores supermercados do Brasil, sendo a segunda maior rede de Minas e o maior de atacarejo no estado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima