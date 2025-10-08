Assine
Vídeo mostra mulher sendo sequestrada em estacionamento de supermercado

Vítima foi obrigada a realizar transações bancárias aos criminosos. Suspeitos ainda não foram identificados

Junio Silva - Correio Braziliense
08/10/2025 21:48 - atualizado em 08/10/2025 21:49

Sequestro em SP
Sequestro em SP crédito: Câmeras de segurança

Uma mulher foi sequestrada no estacionamento do Supermercado Peg Pese, na Zona Sul de São Paulo. No vídeo da câmera de segurança, os criminosos aparecem abordando a vítima, de 58 anos, e a obrigando a entrar no próprio veículo. O caso ocorreu nesse sábado (4/10).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os autores do crime obrigaram a mulher a realizar transações bancárias. Posteriormente, ela foi liberada a cerca de 2 quilômetros do supermercado pelos criminosos, que fugiram. 

Leia Mais

O sequestro teria durado cerca de 40 minutos. O veículo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar no mesmo dia, na Rua Professor Adib Cassab. 

O caso é investigado pela 6ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências (Cerco). A SSP informa que diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos e demais circunstâncias do crime.

