Vídeo mostra mulher sendo sequestrada em estacionamento de supermercado
Vítima foi obrigada a realizar transações bancárias aos criminosos. Suspeitos ainda não foram identificados
compartilheSIGA
Uma mulher foi sequestrada no estacionamento do Supermercado Peg Pese, na Zona Sul de São Paulo. No vídeo da câmera de segurança, os criminosos aparecem abordando a vítima, de 58 anos, e a obrigando a entrar no próprio veículo. O caso ocorreu nesse sábado (4/10).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os autores do crime obrigaram a mulher a realizar transações bancárias. Posteriormente, ela foi liberada a cerca de 2 quilômetros do supermercado pelos criminosos, que fugiram.
Leia Mais
O sequestro teria durado cerca de 40 minutos. O veículo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar no mesmo dia, na Rua Professor Adib Cassab.
- Sequestro, tortura e possível execução em MG: PC divulga fotos de foragidos
- MG: alunos deixam de comer e beber água em escola por medo de intoxicação
O caso é investigado pela 6ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências (Cerco). A SSP informa que diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos e demais circunstâncias do crime.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia