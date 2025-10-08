Uma plataforma colaborativa contra golpes digitais

A disseminação de golpes digitais no Brasil — especialmente via Pix, WhatsApp e SMS — fez uma empresa lançar uma plataforma colaborativa para ajudar usuários a identificar e denunciar tentativas de fraude.

O projeto é liderado por Nichollas Marshell, CEO da Ideas Hub e especialista em criação de startups. Ele decidiu criar a ferramenta, batizada de Spamzero, após a própria mãe ter sido vítima de um golpe no WhatsApp.

O usuário pode verificar se um número é confiável antes de clicar em links, denunciar tentativas de golpe e alimentar um banco de dados comum que mapeia os criminosos digitais. Cada nova denúncia reforça a base de informações e amplia a rede de segurança entre os usuários. A plataforma é gratuita.