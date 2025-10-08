Assine
overlay
Início Nacional

Uma plataforma colaborativa contra golpes digitais

Startup brasileira lança ferramenta que usa inteligência coletiva para identificar e bloquear golpistas que atuam no Pix, WhatsApp e SMS

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado
GA
Guilherme Amado
Repórter
08/10/2025 18:10

compartilhe

SIGA
x
Uma plataforma colaborativa contra golpes digitais
Uma plataforma colaborativa contra golpes digitais crédito: Platobr Nacional

A disseminação de golpes digitais no Brasil — especialmente via Pix, WhatsApp e SMS — fez uma empresa lançar uma plataforma colaborativa para ajudar usuários a identificar e denunciar tentativas de fraude.

O projeto é liderado por Nichollas Marshell, CEO da Ideas Hub e especialista em criação de startups. Ele decidiu criar a ferramenta, batizada de Spamzero, após a própria mãe ter sido vítima de um golpe no WhatsApp.

O usuário pode verificar se um número é confiável antes de clicar em links, denunciar tentativas de golpe e alimentar um banco de dados comum que mapeia os criminosos digitais. Cada nova denúncia reforça a base de informações e amplia a rede de segurança entre os usuários. A plataforma é gratuita.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay