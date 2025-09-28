Entregador desconfia de pedido em app e ajuda a encerrar sequestro em hotel
Itens suspeitos em entrega despertaram atenção de motoboy, que tomou providências que salvaram a vida de um refém
compartilheSiga no
Um entregador de aplicativo evitou uma possível tragédia em Sweetwater, Texas, nos Estados Unidos. Ele recebeu um pedido 'estranho' em um aplicativo feito por Neil Cooper para um hotel. O homem entrou em contato com o gerente do hotel, que alertou a polícia e permitiu a libertação segura de um refém.
A história foi registrada na última segunda (20/9). O entregador recebeu a tarefa de entregar sacos de lixo, braçadeiras plásticas, água sanitária e um machado. Ao notar a combinação incomum de itens, ele comunicou imediatamente o gerente do hotel, que entrou em contato com as autoridades.
Leia Mais
Ao chegar ao hotel, a polícia encontrou Cooper trancado no quarto, alegando estar armado e mantendo um possível refém. “Enquanto os policiais tentavam estabelecer a comunicação, o indivíduo que se acredita ser um refém conseguiu escapar em segurança do quarto do hotel”, informou o Departamento de Polícia de Sweetwater.
Um negociador de crise do Departamento de Segurança Pública do Texas chegou em seguida e conseguiu convencer Cooper a se render pacificamente. Ele enfrenta acusação de sequestro qualificado e tem mandados de prisão em aberto por crimes relacionados a drogas.
- Policial salva recém-nascido engasgado em Minas
- Entregador de aplicativo sofre traumatismo após acidente entre carro e moto
- Motoboy de BH viraliza na web ao treinar inglês com clientes
O refém também foi detido, acusado de se recusar a se identificar e com mandado de prisão em aberto por crimes relacionados a drogas. O nome dele não foi revelado. O departamento de polícia destacou a ação rápida do entregador e do gerente do hotel como fundamental para evitar ferimentos e encerrar o sequestro com segurança.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Outros entregadores heróis
- Leandro Pinto Dantas, do Reino Unido, estranhou a falta de resposta ao entregar compras. Ao olhar pela janela, viu a mulher caída no chão. Ele acionou a emergência e ajudou a salvar a vida dele, que havia sofrido uma crise de hipoglicemia;
- Um entregador de pizza, que não foi identificado, ouviu gritos de desespero. Ao chegar ao prédio na cidade de Francisco Beltrão (PR), encontrou uma mãe em pânico com a filha engasgada. Ele realizou a manobra de desengasgo e salvou a bebê, que foi encaminhada para atendimento médico;
- Na Irlanda do Norte, um entregador da Amazon entrou em ação quando um menino de 6 anos pediu ajuda para a mãe desmaiada. Ele acionou os paramédicos, que chegaram a tempo de salvar a mulher, que sofria de uma condição cardíaca;
- Nos EUA, Nicholas Bostic, entregador de pizza, percebeu chamas em uma casa e entrou para resgatar cinco pessoas, incluindo crianças. Ele conseguiu salvar todos, apesar dos riscos envolvidos no incêndio;
- No Rio de Janeiro, um entregador encontrou R$ 1 mil na rua e devolveu ao dono, que era o pai da atriz Tatá Werneck. Ele recusou a recompensa oferecida.