Assine
overlay
Início Internacional
HERÓI

Entregador desconfia de pedido em app e ajuda a encerrar sequestro em hotel

Itens suspeitos em entrega despertaram atenção de motoboy, que tomou providências que salvaram a vida de um refém

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/09/2025 12:00

compartilhe

Siga no
x
Entregador desconfiou de itens de pedido em aplicativo
Entregador desconfiou de itens de pedido em aplicativo crédito: FreePik

Um entregador de aplicativo evitou uma possível tragédia em Sweetwater, Texas, nos Estados Unidos. Ele recebeu um pedido 'estranho' em um aplicativo feito por Neil Cooper para um hotel. O homem entrou em contato com o gerente do hotel, que alertou a polícia e permitiu a libertação segura de um refém.

A história foi registrada na última segunda (20/9). O entregador recebeu a tarefa de entregar sacos de lixo, braçadeiras plásticas, água sanitária e um machado. Ao notar a combinação incomum de itens, ele comunicou imediatamente o gerente do hotel, que entrou em contato com as autoridades.

Leia Mais

Ao chegar ao hotel, a polícia encontrou Cooper trancado no quarto, alegando estar armado e mantendo um possível refém. “Enquanto os policiais tentavam estabelecer a comunicação, o indivíduo que se acredita ser um refém conseguiu escapar em segurança do quarto do hotel”, informou o Departamento de Polícia de Sweetwater.

Um negociador de crise do Departamento de Segurança Pública do Texas chegou em seguida e conseguiu convencer Cooper a se render pacificamente. Ele enfrenta acusação de sequestro qualificado e tem mandados de prisão em aberto por crimes relacionados a drogas. 

O refém também foi detido, acusado de se recusar a se identificar e com mandado de prisão em aberto por crimes relacionados a drogas. O nome dele não foi revelado. O departamento de polícia destacou a ação rápida do entregador e do gerente do hotel como fundamental para evitar ferimentos e encerrar o sequestro com segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um caso que aconteceu em novembro de 2024 ficou na memória dos passageiros de um voo doméstico que seguia de Broome para Perth, na Austrália. É que o atraso na decolagem foi por um motivo aterrorizante: enfrentou um atraso na manhã de quinta-feira (21/11) devido à presença de uma cobra a bordo.-Stuart Bailey por Pixabay
Um caso que aconteceu em novembro de 2024 ficou na memória dos passageiros de um voo doméstico que seguia de Broome para Perth, na Austrália. É que o atraso na decolagem foi por um motivo aterrorizante: enfrentou um atraso na manhã de quinta-feira (21/11) devido à presença de uma cobra a bordo. Stuart Bailey por Pixabay
O réptil foi identificado como uma píton Stimson, uma espécie não venenosa comum no norte da Austrália, principalmente durante os meses de verão.-flickr - Matt
O réptil foi identificado como uma píton Stimson, uma espécie não venenosa comum no norte da Austrália, principalmente durante os meses de verão. flickr - Matt
Tudo começou quando um passageiro avistou a cobra e gritou, alertando os demais. O avião era da companhia Virgin Australia.-wikimedia commons Bahnfrend
Tudo começou quando um passageiro avistou a cobra e gritou, alertando os demais. O avião era da companhia Virgin Australia. wikimedia commons Bahnfrend
O susto causou uma breve interrupção no embarque e chegou a ser cogitada uma evacuação total da aeronave.-reprodução/redes sociais
O susto causou uma breve interrupção no embarque e chegou a ser cogitada uma evacuação total da aeronave. reprodução/redes sociais
Andre Rerekura, apresentador do programa de TV local "Shipwreck Hunters Australia", que estava a bordo, auxiliou na captura da cobra antes que o voo pudesse prosseguir.-reprodução/redes sociais
Andre Rerekura, apresentador do programa de TV local "Shipwreck Hunters Australia", que estava a bordo, auxiliou na captura da cobra antes que o voo pudesse prosseguir. reprodução/redes sociais
“Era um pouco difícil de acreditar que havia uma cobra no avião, então não acho que muitas pessoas tenham acreditado inicialmente”, comentou o apresentador.-reprodução
“Era um pouco difícil de acreditar que havia uma cobra no avião, então não acho que muitas pessoas tenham acreditado inicialmente”, comentou o apresentador. reprodução
O CEO do Aeroporto de Broome, Craig Shaw, elogiou a resposta rápida ao incidente e afirmou que a origem da cobra era desconhecida.-wikimedia commons Robert Myers
O CEO do Aeroporto de Broome, Craig Shaw, elogiou a resposta rápida ao incidente e afirmou que a origem da cobra era desconhecida. wikimedia commons Robert Myers
Algumas pessoas que acompanharam o caso associaram o incidente curioso com o filme "Serpentes a Bordo", lançado em 2006, com Samuel L. Jackson. -divulgação
Algumas pessoas que acompanharam o caso associaram o incidente curioso com o filme "Serpentes a Bordo", lançado em 2006, com Samuel L. Jackson. divulgação
Na trama, dezenas de cobras venenosas são libertadas em pleno voo na tentativa de matar uma testemunha que iria delatar um chefe da máfia.-reprodução
Na trama, dezenas de cobras venenosas são libertadas em pleno voo na tentativa de matar uma testemunha que iria delatar um chefe da máfia. reprodução
Em 2022, uma situação envolvendo uma cobra por pouco não foi fatal para o astro Russell Crowe. Ele mesmo assumiu que poderia ter morrido por causa de um vacilo. -Reprodução/@russellcrowe
Em 2022, uma situação envolvendo uma cobra por pouco não foi fatal para o astro Russell Crowe. Ele mesmo assumiu que poderia ter morrido por causa de um vacilo. Reprodução/@russellcrowe
O ator quase tropeçou em uma serpente venenosa enquanto caminhava à noite do lado de fora de sua casa, na Austrália. Ele até compartilhou uma foto da cobra nas redes sociais.-Reprodução Twitter
O ator quase tropeçou em uma serpente venenosa enquanto caminhava à noite do lado de fora de sua casa, na Austrália. Ele até compartilhou uma foto da cobra nas redes sociais. Reprodução Twitter
A serpente em questão era da espécie Bandy Bandy, espécie venenosa típica da Austrália que tem hábitos noturnos e mede até 76 cm.-wikimedia commons Max Tibby
A serpente em questão era da espécie Bandy Bandy, espécie venenosa típica da Austrália que tem hábitos noturnos e mede até 76 cm. wikimedia commons Max Tibby
Essa não foi a primeira vez que o ator de "Gladiador" deu de cara com uma cobra perigosa na Austrália. Em outra ocasião, ele encontrou uma cobra-negra-de-barriga-vermelha enquanto caminhava com uma amiga em sua fazenda.-Divulgação
Essa não foi a primeira vez que o ator de "Gladiador" deu de cara com uma cobra perigosa na Austrália. Em outra ocasião, ele encontrou uma cobra-negra-de-barriga-vermelha enquanto caminhava com uma amiga em sua fazenda. Divulgação
"Ela estava empinando sua cabeça achatada, a uma fração de segundo de atacar. Foram os 12 passos inversos mais rápidos que já dei na minha vida. Em um minuto eu estava lá, no minuto seguinte não estava", contou o ator na época.-Flickr - Matt
"Ela estava empinando sua cabeça achatada, a uma fração de segundo de atacar. Foram os 12 passos inversos mais rápidos que já dei na minha vida. Em um minuto eu estava lá, no minuto seguinte não estava", contou o ator na época. Flickr - Matt
Conhecida por sua rica biodiversidade, a Austrália abriga diversas espécies de cobras. O assunto costuma despertar curiosidade de muita gente. -DO'Neil/Wikimedia Commons
Conhecida por sua rica biodiversidade, a Austrália abriga diversas espécies de cobras. O assunto costuma despertar curiosidade de muita gente. DO'Neil/Wikimedia Commons
Durante o verão australiano, a situação ainda piora, pois as cobras buscam locais mais frescos, como ruas, jardins e até interiores de casas, aumentando a chance de encontros com humanos. Veja algumas das serpentes mais populares na Austrália.-Pája Jan?a por Pixabay
Durante o verão australiano, a situação ainda piora, pois as cobras buscam locais mais frescos, como ruas, jardins e até interiores de casas, aumentando a chance de encontros com humanos. Veja algumas das serpentes mais populares na Austrália. Pája Jan?a por Pixabay
Taipan-costeira: É uma das cobras mais temidas, conhecida por ser altamente venenosa e muito rápida. Seu veneno é extremamente potente e capaz de matar um ser humano, embora seja uma serpente "tímida", que costuma evitar contato.-XLerate / commons wikimedia
Taipan-costeira: É uma das cobras mais temidas, conhecida por ser altamente venenosa e muito rápida. Seu veneno é extremamente potente e capaz de matar um ser humano, embora seja uma serpente "tímida", que costuma evitar contato. XLerate / commons wikimedia
Cobra-marrom: É outra espécie australiana altamente venenosa. Frequentemente encontrada em áreas urbanas e rurais, é responsável por um grande número de acidentes devido à sua proximidade com humanos e seu comportamento defensivo.-Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia
Cobra-marrom: É outra espécie australiana altamente venenosa. Frequentemente encontrada em áreas urbanas e rurais, é responsável por um grande número de acidentes devido à sua proximidade com humanos e seu comportamento defensivo. Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia
Cobra da morte: Seu veneno é neurotóxico e pode causar paralisia respiratória. Possui uma aparência peculiar, com a cabeça longa e triangular, além de ter um corpo mais grosso do que outras serpentes.-Wikimedia Commons/Petr Hamerník
Cobra da morte: Seu veneno é neurotóxico e pode causar paralisia respiratória. Possui uma aparência peculiar, com a cabeça longa e triangular, além de ter um corpo mais grosso do que outras serpentes. Wikimedia Commons/Petr Hamerník
Cobra-tigre: Seu veneno pode matar em até 24 horas, se a vítima não for tratada. Além disso, a cobra-tigre é conhecida por sua natureza bem agressiva. -wikimedia commons Max Tibby
Cobra-tigre: Seu veneno pode matar em até 24 horas, se a vítima não for tratada. Além disso, a cobra-tigre é conhecida por sua natureza bem agressiva. wikimedia commons Max Tibby
Píton-carpete: Nem todas as cobras australianas são venenosas, e a píton-carpete é uma das mais populares desse tipo. É conhecida por seus padrões de escama, que lembram um tapete persa.-wikimedia commons Vassil
Píton-carpete: Nem todas as cobras australianas são venenosas, e a píton-carpete é uma das mais populares desse tipo. É conhecida por seus padrões de escama, que lembram um tapete persa. wikimedia commons Vassil
Na Austrália, há também as cobras marinhas, como a cobra-do-mar-pelágio que vive no oceano e possui um veneno poderoso. Apenas uma mordida dela libera toxina suficiente para matar 100 pessoas! -wikimedia commons Luis Correa
Na Austrália, há também as cobras marinhas, como a cobra-do-mar-pelágio que vive no oceano e possui um veneno poderoso. Apenas uma mordida dela libera toxina suficiente para matar 100 pessoas! wikimedia commons Luis Correa

Outros entregadores heróis

  • Leandro Pinto Dantas, do Reino Unido, estranhou a falta de resposta ao entregar compras. Ao olhar pela janela, viu a mulher caída no chão. Ele acionou a emergência e ajudou a salvar a vida dele, que havia sofrido uma crise de hipoglicemia;
  • Um entregador de pizza, que não foi identificado, ouviu gritos de desespero. Ao chegar ao prédio na cidade de Francisco Beltrão (PR), encontrou uma mãe em pânico com a filha engasgada. Ele realizou a manobra de desengasgo e salvou a bebê, que foi encaminhada para atendimento médico;
  • Na Irlanda do Norte, um entregador da Amazon entrou em ação quando um menino de 6 anos pediu ajuda para a mãe desmaiada. Ele acionou os paramédicos, que chegaram a tempo de salvar a mulher, que sofria de uma condição cardíaca;
  • Nos EUA, Nicholas Bostic, entregador de pizza, percebeu chamas em uma casa e entrou para resgatar cinco pessoas, incluindo crianças. Ele conseguiu salvar todos, apesar dos riscos envolvidos no incêndio;
  • No Rio de Janeiro, um entregador encontrou R$ 1 mil na rua e devolveu ao dono, que era o pai da atriz Tatá Werneck. Ele recusou a recompensa oferecida.

Tópicos relacionados:

estados-unidos mundo sequestro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay